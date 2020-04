No salgan de sus casas, es lo mejor para todos: Carlos de LeÃ³n

No salgan de sus casas, es lo mejor para todos: Carlos de León

El lanzador de los Diablos Rojos del México espera con ansias que regrese el beisbol

Noroeste / Redacción

22/04/2020 | 11:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO.__ Para el lanzador regiomontano de los Diablos Rojos del México, Carlos de León, y al igual que para toda la población de nuestro país estamos pasando por momentos complicados, pero confía en que con la ayuda y colaboración de todos pronto regresaremos a la normalidad.

- ¿Cómo te sientes física y anímicamente en estos momentos?

“Físicamente me siento muy bien, he trabajado muy bien con los ejercicios que nos ha mandado de la organización Juan Luis el trainer, me siento fuerte y de lo otro pues un poco desesperado, ya quiero que empiece la liga para poder jugar beisbol y estar de vuelta en el diamante”.

- ¿Qué ejercicios o rutinas hace Carlos de León para mantenerte en forma y que tan complicado es entrenar en casa?

“Los ejercicios o rutinas que hago son los que nos pone el trainer Juan Luis de la organización, aparte de eso trabajo un poquito más el hombro y piernas para estar fuerte, y trabajar en casa si es un poco complicado, no hay tanto espacio, pero hacemos lo posible para estar mejor día a día”.

- ¿Cómo se cuidan en tu casa para evitar un posible contagio?

“Seguimos las reglas, usar el cubrebocas, guantes, lavarnos las manos, no salir de casa que es lo mejor para evitar el contagio, y la verdad seguimos eso y estamos bien gracias a Dios”.

- ¿Qué mensaje le deja Carlos Antonio de León a la afición?

“Que se cuiden, que sigan las instrucciones que nos dan día a día para que esto se acabe rápido y poder estar en el diamante y poder jugar beisbol, que haya menos contagiados, que no salgan de sus casas es lo mejor para todos y para todo el mundo, para que cuando se acabe esto poder disfrutar en el estadio un buen beisbol y dar el 100 or ciento en el terreno de juego y que nos estén apoyando”.