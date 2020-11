No se acordó con EU mandar a un jefe del narco por Cienfuegos: AMLO

La agencia británica Reuters se equivocó al asegurar que prometimos a Estados Unidos entregarles a un capo a cambio del General, dice el Presidente

Sinembargo.MX

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que la agencia internacional Reuters se equivocó en un despacho del viernes pasado, donde afirma que el Gobierno de México acordó con el de Estados Unidos entregarle a un “gran capo” del narcotráfico a cambio de que se enviara a México al General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto.

“No teníamos información. Cuando me informan oficialmente, me llamó a dudar de cómo estaba elaborada la investigación. ¿Cómo si yo estoy aquí todos los días? Estoy pendiente. Por eso pedí que se revisara el marco de cooperación con agencia con Estados Unidos. Tengo que agradecer al Gobierno de Estados Unidos porque nos atendieron. No amenazamos. Hay muy buena relación de cooperación, de confianza. Esto surgió de manera extraña. Se presenta la acusación y nosotros actuamos con prudencia. Se dio en vísperas de las elecciones. Por las vías diplomáticas se hicieron los trámites que corresponden cuando se tiene un Gobierno independiente, libre, soberano y hubo apoyo y colaboración del Gobierno de Estados Unidos. Mandaron la información, se envió esa información a la Fiscalía y se debe reponer el procedimiento. No soy un florero, no estoy de adorno. No hay ningún acuerdo en lo oscurito”, dijo el mandatario al ser cuestionado sobre el caso Cienfuegos.

“No se amenazó ni lo que dice una agencia, de estas famosas, Reuters. Es especializada en finanzas. Se equivocaron. Insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. Quién sabe en que pensaban o quién les filtró esa información. Esa práctica de las filtraciones se hacía para poner en entre dicho a las instituciones del país”, aseguró.

“Imagínense, si nosotros nos metemos a hacer acuerdos en los oscurito. De inmediato se exhibe al Gobierno, se pierde autoridad, pero no, ya no es lo de antes, lo de ponerse de acuerdo con agencias extranjeras y echamos a andar el operativo Rápido y Furioso y dejamos pasar armas, esa decisión tan dañina que se tomó. Imagínense: dejar pasar armas para ver cómo iban a llegar a manos de delincuentes. Había una colaboración casi total entre delincuencia y autoridades. Eso ya no se va a dar. Habrá cooperación pero con respeto a la legalidad y soberanía de México”, añadió el mandatario.

López Obrador señaló que se pidió “que se respetara a México. Que se respetaran los acuerdos que existen para la cooperación, que no se habían respetado. ¿Por qué lo hicieron? Ese es otro asunto? ¿Quién lo hizo? Si existen pruebas o no, eso le va a corresponder a la Fiscalía resolverlo y que todos ayudemos para que no pensemos que autoridades buenas están en el extranjero y que aquí todas las autoridades son malas. Eso ya también es historia. Eso era antes. Acuérdense que estamos en un proceso de transformación, pero a muchos todavía no se les avisa, por eso se enojan, se llenan de desconcierto. El Fiscal es una persona recta y tiene a su cargo atender este caso. Hay que esperar el resultado. No se van a fabricar delitos y tampoco habrá impunidad para nadie. Esperemos”.