No se aprobaron agregados laborales en el T-MEC; es clandestino: AMLO

Las declaraciones del Presidente se dan luego de que se conocieron los mecanismos adicionales que contiene la iniciativa presentada por la Cámara de Representantes de EU

noroeste.com

16/12/2019 | 07:50 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este lunes que los inspectores laborales que proponen los legisladores de estadounidenses, no se aprobaron en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y que eso salió "de manera clandestina".

"Ya en el caso de México se ratificó prácticamente por unanimidad, sólo un voto en contra, 107 votos a favor y esto fue un gran avance, es un paso hacia la cooperación entre los tres países y esto va a ayudar mucho, mucho, mucho a la economía de México", indicó el Presidente.

"En un proceso que sí está relacionado, pero que depende más de la decisión de los Estados Unidos. Se envió una ley, de que habla de que cada mes pueden venir cinco inspectores, lo cual no se aprobó en el Tratado y esto sale ahora de manera clandestina", abundó el Mandatario nacional.

"Pero tienen desde luego derecho, porque tienen derecho de presentar sus iniciativas, como cualquier congreso de cada país [...] No tiene que ver con el tratado, que repito, es un avance", señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal durante su conferencia de prensa matutina.

"Lo que hará el Gobierno de México será cooperar para solucionar la controversia sobre inspectores en el T-MEC [...] Trataremos el asunto con el mismo método del diálogo y la cooperación para el desarrollo", aseguró el político tabasqueño desde el Palacio Nacional.

Las declaraciones de López Obrador se dan luego de que se conocieron los mecanismos adicionales que contiene la iniciativa presentada por la Cámara de Representantes de EU, correspondiente a la implementación del T-MEC, tales como hasta cinco agregados laborales en la Embajada de aquel país en México, para monitorear la reforma laboral.

El viernes 13 de diciembre, Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una carta al representante comercial de EU., Robert Lighthizer, en la que expuso su extrañamiento a los mecanismos adicionales que contiene la iniciativa presentada por la Cámara de Representantes estadounidense sobre el T-MEC.

"La legislación presentada en Estados Unidos [...] adiciona la designación de hasta cinco agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en el país", indicó el funcionario federal.

El subsecretario aclaró que dicha disposición únicamente está en la iniciativa de ley de implementación del T-MEC de Estados Unidos y, por lo tanto, no formó parte de la negociación entre autoridades mexicanas y estadounidenses, por tratarse de una "legislación auxiliar del ámbito interno".

El funcionario federal aseguró ayer domingo 15 de diciembre, a través de su cuenta de la red social Twitter, que, en materia laboral, el Tratado comercial entre México, EU y Canadá establece un mecanismo de monitoreo que es inofensivo y en el que no se admitirán 'inspectores disfrazados'.

Seade Kuri explicó que se contempla nombrar a cinco agregados diplomáticos laborales en México, cuya función no está clara "[...] pero que México JAMAS aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe", indicó.

"Lo firmado entre MX, EU y CAN es un Tratado trinacional. NO tiene 'letras chiquitas', es 100 por ciento público. Es un muy bueno acuerdo (sic) para México: se obtuvo mucho en trilateral. Por eso EU necesita "extras" para venta interna que NO SON PARTE DEL PAQUETE”, señaló en un primer tuit.

El subsecretario para América del Norte de la SRE argumentó que la figura del agregado laboral es "innecesaria y redundante" en el T-MEC, además, agregó que México estudiará "el establecimiento de mecanismos recíprocos" debido a dicha situación.

"Este mecanismo interno de monitoreo que propone Estados Unidos es 90 por ciento interno e inofensivo, pero debió haberse advertido [ya que] expresa desconfianza", apuntó Seade Kuri en un tuit. El negociador mexicano abundó: "ni inspectores laborales, ni bloqueos de mercancía [por panel]", tema que EU buscó constantemente durante las negociaciones. En vez de eso, se procedería a utilizar paneles binacionales.

"Crucial: NI INSPECTORES LABORALES NI BLOQUEO DE MERCANCIA (por panel) q EU quería. En vez; páneles binacionales: 1 panelista d EU elegido x MX, 1 d MX elegido x EU, y un 3ro d fuera x mutuo acuerdo; 85 días postdenuncia y prepanel para q asunto se resuelva según ley interna", detalló en otro tuit.

"En el caso de aluminio EEUU pedía que éste cumpliera la regla anterior, lo cual era mortal p/nuestra industria así le diéramos 30 años para ajustarse, porque NO tenemos bauxita. Esto quedó eliminado del recién acuerdo dando un plus a la inversión en México en esta industria", señaló.

Seade Kuri destacó que el acuerdo libera a cada país a proteger los medicamentos biológicos por el tiempo que consideren adecuado y no 10 años, como se había impuesto. "Esto golpearía fuerte a genéricos biomédicos: los de punta para enfermedades mayores como el cáncer, etc. LA POBLACIÓN GANA", dijo.

El funcionario federal añadió que otras exigencias rechazadas fueron los aranceles estacionales, la certificación laboral en la frontera, y que no se eliminan las palabras "sostenida y recurrente", lo que derivaría en castigos comerciales tras un problema aislado.

"Toda exigencia inaceptable fue rechazada al grado de rompimiento de negociación, como ocurrió el jueves 6 de diciembre cuando México en su conjunto -gobierno y sectores productivos apoyaron- decidimos que no me presentaría hasta que las quitaran de la mesa. Enseguida se destrabó", indicó el negociador mexicano.

Respecto a toda la polémica que generó el tema, Seade Kuri acusó que diversas personas estaban desinformando y actuando con malicia al hablar de "letras chiquitas" en el T-MEC, por lo que dejó en claro: "esto ni es del Tratado ni nos compromete", argumentó.

El funcionario mexicano describió que la obsesión demócrata con el tema del “enforcement” (obligar a cumplir a México con la reforma laboral), "costó sangre", pero que el tema se atendió con el establecimiento de paneles entre ambos países.

"En esto, como concesión a los duros del Congreso, su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra reforma laboral, redundante a lo que dispone el tratado, 90% interno e inofensivo (información), pero que debió haberse advertido y expresa desconfianza", detalló.

"México adoptó una reforma laboral mucho más avanzada que la vigente en Estados Unidos. Enfrentamos confiados lo laboral en [el] T-MEC porque vamos a cumplir. Y en toda la negociación consultamos con expertos de Estados Unidos y México para cuidar su plena aplicación a la defensa laboral de los nuestros allá", resaltó.

"Espero haber disipado la confusión que algunos han sembrado, y puesto la atención en lo importante: las decisiones unilaterales de EU pero, aún así, la importancia de desarrollar estas mejores reglas T-MEC con ellos, precisamente porque siempre gravitarán hacia ser unilaterales", concluyó Seade Kuri.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló a través de un comunicado, que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en su artículo 7, establece que el Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que cualquier miembro del personal de la misión no es aceptable.

Asimismo, Robert Lighthizer, dijo en entrevista para la cadena CBS, que lo que está buscando el Presidente Donald Trump es que México cumpla con sus leyes laborales. "Él no quiere que los trabajadores estadounidenses tengan que competir con personas que están operando en condiciones muy difíciles", indicó el negociador de EU.

El representante comercial de los Estados Unidos agregó que el tratado “era más aplicable y mejor para los trabajadores estadounidenses y los fabricantes y trabajadores agrícolas estadounidenses que antes". Se espera que tanto Seade Kuri como Lighthizer, se reúnan este lunes en Washington para tratar el tema.

Los negociadores de alto nivel de Canadá, Estados Unidos y México firmaron el martes 10 de diciembre, en la capital mexicana, una serie de modificaciones al pacto comercial regional TMEC, y solo quedó pendiente la aprobación en los congresos de cada país. El Senado mexicano avaló el pasado jueves 12 de este mes, los cambios del Tratado.