No se arrepentirán de llevarme a San Lázaro: Aarón Rivas, candidato de la coalición Todos por México

Noroeste / Redacción

Culiacán.- Tras 90 días de recorrer hasta el último rincón del Distrito 05, Aarón Rivas terminó su campaña refrendando el compromiso de ser el mejor Diputado Federal, en materia de gestión, que haya tenido Sinaloa.

El candidato de la coalición ‘Todos por México’, dijo que quienes le den su respaldo en las urnas el próximo domingo no se arrepentirán de llevarlo a San Lázaro, pues se asegurará de que tanto el Gobernador Quirino Ordaz Coppel, como el futuro Presidente de Culiacán, Jesús Valdés, sigan rehabilitando parques deportivos, así como reencarpentando y pavimentando calles del distrito 05.

Precisó que lo anterior, se logrará a través de las intensas gestiones que habrá de emprender, con su experiencia como Presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso del Estado, en dos ocasiones, para que se incremente el Presupuesto de Egresos de la Federación para Sinaloa.

“Lo que aprendí, lo voy a poner al servicio de México y de Sinaloa, pero muy en especial en el distrito 05 para que Chuy Valdés, el Gobernador Quirino sigan reencarpetando fraccionamiento, sigan pavimentando muchas calles en Culiacán, sigan equipando parques deportivos porque cuando se trabaja en equipo vale la pena trabajar por Culiacán y por Sinaloa”, expresó.

Sin titubeos, Aarón Rivas afirmó que Sinaloa será el Estado que más votos aporte a José Antonio Meade para que llegue a la Presidencia de México, gracias a la rentabilidad electoral de los candidatos de la alianza compuesta por PRI – PVEM y PANAL, tanto local como federal.

“Nos sentimos que ya ganamos, ganamos la campaña y la gente nos ha dicho que no nada más vamos a ganar la campaña, que el día primero de julio va a ganar en Sinaloa la Presidencia de la República; Mario Zamora y Rosa Elena Millán la senaduría; Chuy Valdés la Presidencia Municipal; Tomas Amador, Diputado del Distrito 15”, manifestó.

Por otra parte, el candidato a Diputado Federal por el Distrito 05, anunció que después de años de gestión, se concretó la construcción del boulevard que conectará la costerita con el Aeropuerto de Culiacán, lo que beneficiará a miles de familias del sector.

“En los próximos días se va a licitar una obra que, hace mucho su servidor, cuando fue Presidente Municipal la gestioné; en aquel entonces me ayudaba Jesús Valdés como Diputado Federal, no lo pudimos lograr porque es un problema con los dueños de los terrenos, se va a concretar de la costerita al aeropuerto de Culiacán, un boulevard a cuatro carriles para el tráfico que quiere salir de la ciudad o quiere entrar, tenga nuevas oportunidades y de esa manera las vialidades de Culiacán no estén tan congestionadas”, informó.

Finalmente, Aarón Rivas se dijo contento pero sobre todo agradecido por la confianza que le manifestaron los miles de Culiacanenses que tuvo la oportunidad de escuchar y saludar en su encuentro con el terreno, durante estos 90 días de campaña.