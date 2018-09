No se bajarÃ¡n las manos ante posibles warnings: Sectur

No se bajarán las manos ante posibles warnings: Sectur

Es preocupantes asesinato de dos extranjeros en Culiacán, dice el Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ Tras el asesinato de dos extranjeros en Culiacán, uno de nacionalidad colombiana y el otro estadounidense, el Secretario de Turismo, Óscar Pérez Barros señaló que no se bajarán las manos ante los posibles Warnings que se generen en un futuro.

Mencionó que seguirán ocupados en la materia para que los destinos turísticos del estado no se vean afectados por tal hecho que preocupa a las autoridades, sin embargo realizan un trabajo en coordinación para no verse afectados en la reducción de visitantes.

“Es un tema muy delicado, yo lo he dicho, estuve platicando con el Secretario Fermín ( Fermín Hernández Montealegre, titular de la SSPE), y está en la mejor disposición de colaborar, esto es algo que a mí me da temor y no estoy preocupado pero si ocupado en el tema y vamos a mantener los niveles de turismo, estas son cosas que se salen de control”, declaró.

Este hecho ocurrió el pasado 11 de septiembre, en el Fraccionamiento Pradera Dorada en la capital del estado.

Señaló que no descansarán y mantendrán los niveles de ocupación, además cuidarán para que otros warnings no se propaguen por el estado y perjudiquen lo que están construyendo como destino a nivel mundial.

“Ténganlo por seguro que vamos a trabajar con reforzar la seguridad y en blindar, vamos a dar una atención muy importante, todo es trabajar en conjunto pero si lo tenemos bien claro, tenemos que cuidar el warning, no podemos descansar ni bajar las manos y esperemos que sigamos así porque esto nos puede echar abajo todo los planes que tengamos”, comentó.