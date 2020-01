No se debe criminalizar a niÃ±o de TorreÃ³n; sociedad debe estar en banquillo de los acusados: TomÃ¡s Guevara

No se debe criminalizar a niño de Torreón; sociedad debe estar en banquillo de los acusados: Tomás Guevara

Sociólogo califica de simplistas las explicaciones que culpan a los videojuegos, o al perfil psicológico del niño, del atentado en una escuela privada en Coahuila

Karen Bravo

CULIACÁN._ El niño de 11 años que perpetró el ataque con armas de fuego en una escuela privada de Torreón, Coahuila, que terminó con la vida de una maestra y la de él, no debe ser criminalizado, sino que es la sociedad la que debe estar en el banquillo de los acusados, criticó el doctor en sociología Tomás Guevara.

“Yo no criminalizaría a este niño, yo más bien pensaría en que debemos de ponernos a pensar que hay cosas que los adultos estamos haciendo muy mal con los niños y que tenemos que repensar qué cosa es, cómo hacerle para recuperar la tranquilidad que los niños deberían de tener”, dijo.

“En realidad a quien debemos de sentar en el banquillo de los acusados es a la sociedad, es justamente esa sociedad que no le da a las personas”, expuso.

Este viernes, un menor de 11 años de edad llevó a cabo un tiroteo en una escuela privada en Torreón, Coahuila. A causa de esto, una maestra falleció por impacto de bala, seis personas resultaron heridas y luego el niño se quitó la vida.

Tras los hechos, las publicaciones periodísticas han difundido información personal del menor sobre su situación familiar y los presuntos motivos por los que pudo haber cometido este acto.

“Lo que sorprende son las explicaciones simplistas que yo veo que se están dando sobre estos hechos”, condenó el sociólogo.

Detalló que el menor fue víctima de la sociedad y los adultos que no son capaces de satisfacer las necesidades afectivas y de atención que el niño necesitaba.

“Los adultos sabemos muy poco sobre la demanda y las necesidades de apoyo, de afectividad que los niños necesitan, demandan, que los niños requieren. Damos por sentado que si les damos lo que materialmente necesitan es suficiente”, dijo.

“Y no sabemos cómo llevan su vida síquica en los ámbitos que ellos se mueven, en el colegio, con los otros familiares, etcétera”, criticó.

Este tipo de situaciones genera carencias en las relaciones interpersonales que los niños buscan llenar de otras formas, explicó Guevara.

“Eso da un marco de ausencia de afectividad, de cargar la batería para poder tener ánimos y seguir adelante y hay una carencia de esto en muchos niños”, comentó.

La sociedad ha cambiado y la infancia actualmente no es igual a la de los que hoy son adultos, por estas mismas razones debe haber una atención distinta que la sociedad no ha sabido llenar de forma adecuada.

“Una sociedad que demanda muchas cosas y que no ofrece tantas oportunidades para los jóvenes y los niños y donde, peor aún, el niño que no encuentra nada es mal calificado, nos referimos por ejemplo al que no tuvo oportunidad de entrar a la escuela ni encontrar trabajo, le llamamos nini”, sentenció el especialista.

“Yo creo que en este caso el niño es producto precisamente de esa ausencia de dosis que todos ocupamos, unos más que otros, y que no recibimos y en cambio recibe una demanda de que haga esto, de que se porte de tal manera y no hay esa comprensión del estado de ánimo de muchas personas”, lamentó.