No se deja pasar una oferta del Real Madrid o del Barcelona: RaÃºl JimÃ©nez

No se deja pasar una oferta del Real Madrid o del Barcelona: Raúl Jiménez

La actuación del delantero mexicano ha llamado la atención de algunos de los mejores equipos europeos

Noroeste / Redacción

Llegado en verano de 2018 desde el Benfica, Raúl Jiménez no ha dejado de crecer como jugador de futbol en la Premier League.

Hasta el parón provocado por el coronavirus, el mexicano había anotado un total de 22 goles entre todas las competiciones, 13 de ellos en la doméstica, lo que le coloca entre los máximos goleadores de esta liga.

Como no podía ser de otra forma, sus actuaciones han llamado la atención de algunos de los mejores equipos europeos, algo de lo que el propio jugador no es ajeno, aunque restó importancia a los rumores.

“Me entero a través de las redes sociales; ya me pusieron en el Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado y me gusta la idea”, dijo Jiménez para ESPN Deportes.

Aunque también se mostró ambicioso y reconoció que no dejaría escapar la oportunidad de jugar en clubes como el Real Madrid o Barcelona.

"Si me dices que mañana llega una oferta del Real Madrid o del Barcelona, es obvio que no dejas pasar una oportunidad así, pero si me quedo aquí estoy peleando por calificar a Champions League, cosas importantes. Pelear por el titulo parece difícil todavía, pero estamos en los octavos de final en Europa (League), creo que al venir aquí tome una decisión correcta y creo que no me arrepiento”, expresó el delantero.

(Con información de Yahoo)