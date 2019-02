No se extenderÃ¡ el descuento de pronto pago en predial, que vence el 28 de febrero

APOYOS

No se extenderá el descuento de pronto pago en predial, que vence el 28 de febrero

La Tesorera del Ayuntamiento señaló que hasta el día de hoy en lo que va del 2019 se han recaudado 216 millones de pesos

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán no extenderá el descuento que otorga a quienes pagan el impuesto predial hasta antes del 28 de febrero, informó Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente de Culiacán explicó que si se paga más allá del 28 de febrero ya no es pronto pago, por lo que es incongruente que se siga manteniendo dicho beneficio que condona el 10 por ciento del cobro del predial a los contribuyentes.

"El pronto pago es pronto pago, si no pagaron a tiempo, ya no es pronto pago... pudiera haber una prórroga de eliminar algunos recargos y multas, pudiera haberla, y es un acuerdo de cabildo seguramente, pero pronto pago ya no, estaríamos jugando, faltaría seriedad de parte nuestra", explicó.

Por su parte Issel Guillermina Soto González, Tesorera del Ayuntamiento de Culiacán, señaló que en lo que va del año la recaudación ha disminuido en un 10 por ciento, sin embargo se han identificado que algunos contribuyentes tenían ciertos beneficios que no acreditaban.

"Hemos recibido alrededor de 100 mil trámites, lo que nos genera un importe de 216 millones de pesos recaudados al día 25 de febrero del 2019", compartió.

"Cabe mencionar que en nuestra actualización de datos encontramos 14 mil 620 claves catastrales con un ingreso de 39 millones 734 que contaban con un subsidio el cual no era acreditados para obtenerlo y en el 2018 tuvieron un ingreso por 20 millones, lo que arroja una cifra de 18 millones a favor del Municipio con lo que fue el programa de actualización del impuesto predial", detalló.