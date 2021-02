No se han dado permisos para Semana de la Moto: Alcalde

El Presidente Municipal dice que 'no vamos a cancelar lo que no hemos dado'

Alma Soto

Luego de la Serie del Caribe, en Mazatlán no habrá eventos masivos, a menos que sea algo muy necesario, manifestó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

-- ¿Ni la Semana de la Moto?, se le cuestionó.

"No se han dado permisos, no vamos a cancelar lo que no hemos dado, ustedes se los van a decir, que no va a haber permisos", respondió Benítez Torres.

Y el consejo consultivo para la organización de la Semana Internacional de la Moto, dijo no desconocer las declaraciones hechas por el Presidente Municipal.

Por ello, manifestó dicho consejo estar a la expectativa de lo que determinen las autoridades municipales.

“No, necesitaría checarlo con el consejo porque de momento no estoy enterado. Ni siquiera se ha hecho ningún movimiento ni nada. Nosotros estamos en espera de lo que dicten las autoridades”, declaró Jesús Tirado, miembro del consejo en mención.