No se han entregado permisos irregulares para torres departamentales: Alcalde de MazatlÃ¡n

No se han entregado permisos irregulares para torres departamentales: Alcalde de Mazatlán

Nosotros estamos con la consciencia tranquila, asegura Benítez Torres

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En la actual administración municipal no se han entregado permisos irregulares para demolición de inmuebles y construcción de torres departamentales como se señala de manera falsa, recalcó el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

“Nosotros estamos con la consciencia tranquila, todas las torres que pudieran tener diferencias no las autorizamos nosotros, es falso, pero voy a tener la oportunidad de ir al Congreso, no al pleno, a la comisión y ahí les voy a demostrar que están muy mal informados (de que presuntamente su administración ha otorgado permisos irregulares), que realmente no somos nosotros”, añadió Benítez Torres.

“Acuérdense que algunos fraccionamientos, principalmente de clase alta, estuvieron bloqueando calles quejándose de que algunos complejos de departamentos eran irregulares y acusaron de cambiar el uso de suelo, yo dejo claro: no hemos hecho ningún cambio de uso de suelo desde que estamos nosotros y la normatividad es clara, departamentos en estos fraccionamientos (es de) tres niveles permitidos, quien tenga más de tres es irregular, pero ellos quieren que se cambie el uso de suelo para no permitirlos”.

Agregó que lo que pasaba antes era que se daban permisos para edificios de más de tres pisos en esos fraccionamientos ya sea por corrupción, por amigazgo, pero no solo eso, lo que pagaban los constructores era factibilidad de agua, drenaje y ese recurso no se usaba en esa asentamiento humano y no sabe a dónde se iba.

“Entonces con la misma infraestructura que había que darle a todos, dotarles de agua , de drenaje y por eso había problemas, pero trabajando con honestidad como lo estamos haciendo nosotros, que el recurso que pague el constructor se aplique ahí, esto va a cambiar”, reiteró el Presidente Municipal en entrevista.

“Nadie tiene permiso, sea quien sea (para edificios de más de tres pisos), inclusive voy más allá, exigimos al Gobierno del Estado que todas las obras estatales tienen que sacar permisos municipales si no se las clausuramos, es su obligación, antes no se hacían”.