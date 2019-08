No se han perdido en CuliacÃ¡n inversiones por no otorgar Ceprofies, asegura el Alcalde

No se han perdido en Culiacán inversiones por no otorgar Ceprofies, asegura el Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro negó que el Municipio esté perdiendo inversiones por no otorgar certificados de promoción fiscal, tal como lo afirmó el presidente de la Codesin zona centro, quien dijo que se han ido del Municipio más de mil millones de pesos por ese motivo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán no ha perdido inversiones por no otorgar certificados de promoción fiscal, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de la capital sinaloense desestimó las declaraciones de Luis Sandoval Bojórquez, presidente del Comité Regional de Promoción Económica Zona Centro del Codesin, donde señaló que en el Municipio se han perdido inversiones por no otorgar Ceprofies por más de mil 186 millones de pesos.

Además, el empresario explicó que se han dejado de generar 393 empleos eventuales y 277 permanentes, en beneficio de los culiacanenses.

En respuesta a ello, Estrada Ferreiro sostuvo que no era verdad lo que afirmó Sandoval Bojórquez, y que sus estudios donde sacaron esos montos, no tienen ningún tipo de sustento.

"No se ha perdido, no es cierto", respondió el primer Edil.

--Él habla de que se han dejado de generar empleos.

--Que siga hablando, no es cierto.

--Ellos tienen estudios donde dicen que el no dar Ceprofies ha afectado.

"Son estudios que no tienen sustento, y si saben, si no saben que está prohibido condonar impuestos, que no abra la boca para opinar... y si están conscientes de que está prohibido, para qué abren la boca para estar criticando".

--Él hablaba de que no quería conflictos con el Ayuntamiento.

"No pues los está teniendo, porque está opinando de cosas que no sabe o que no quiere".

--No ven que haya afectación por no dar Ceprofies?

--No.

El Presidente Municipal dijo también que había corrupción en la entrega de los Ceprofies, y que había 'moches' para los funcionarios que realizaban estos trámites que exentan a empresarios del pago de impuestos, como puede ser el predial y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles.

"Lo que sí les puedo asegurar, y pueden investigarlo, es que un empresario que deje de pagar 10 ó 15 millones de pesos de impuestos, de predial, ISAI, o permisos, por lo general, quien le tramitaba o le autorizaba esos certificados se llevaba un 30 ó 40 por ciento".

--¿Estaba viciado?

--Completamente. Ese es el coraje de mucha gente que estaba enredada en todo esto, que hoy se siente sin la posibilidad de agarrar un peso, que se aguanten.

Estrada Ferreiro aseveró que ha tenido reuniones con empresarios, en las que les ha externado su intención de devolverles de alguna manera lo que inviertan en Culiacán, ya sea en infraestructura pública a las afueras de sus negocios, pagadas con sus mismos impuestos, así como agilidad en todos los trámites que tengan que realizar con la Comuna.

"Lo que ustedes paguen de impuestos los vamos a invertir de inmediato en el entorno de esas empresas, no dentro, sino facilitarles arborización, alumbrado público, drenaje, agua potable, y si fuera una empresa que por decir algo, una armadora o una empresa agrícola para procesar alimentos ahí en el campo y van a tener 500 o mil empleos, pues van ocupar una guardería, una escuela, un centro de salud, todo ese tipo de cosas las podemos hacer, pero con inversión que ellos paguen impuestos" , indicó.

"Les dije que les iba a poner una persona encargada de tiempo completo para que les tramite, o les diga a las ventanillas que hay que ir, a hacer los pagos y trámites correspondientes, sin que haya burocracia, se fueron encantados, lo que más los daña a ellos es el burocratismo", agregó.