No se irá en contra de programas como el de Escuelas de Tiempo Completo: Fernández Noroña

El Diputado federal por el Partido del Trabajo dice que ‘no hay retrocesos en la parte social’

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 no se irá en contra de programas como el de Escuelas de Tiempo Completo que se han impulsado, no hay retrocesos en la parte social, aseguró el Diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña.

Agregó que ayer en Mazatlán un grupo de profesoras de tiempo completo le planteó que desde septiembre no les pagaban a lo que les contestó que no podía ser porque el presupuesto para este programa se autorizó para todo el año 2021, “no para 9 meses pues si no es embarazo”.

“Es para todo el año, entonces ayer mismo hablamos con el Gobernador, tenemos buena comunicación, le digo oye Gobernador no le han pagado a las profesoras, ah caray pero cómo va a ser (dijo Quirino Ordaz), no les han pagado, que dicen que no les hemos dado el dinero, ¿cómo no se los vamos a dar si es pues un presupuesto anual’”, añadió Fernández Noroña en conferencia de prensa.

Agregó que el Gobernador de Sinaloa quedó en ver dicha situación para pagarle a las maestras.

“Nosotros no vamos a ir en contra de esas cosas pues si es lo que hemos promovido, es por lo que hemos luchado, hay mucha especulación sobre el tema, apenas se va a discutir en la primera quincena de noviembre y no hay retrocesos en la parte social”.

“Tenemos mucha dificultad, ahora sí que no es falta de cariño, hay falta de dinero, ese es un problema evidente, se cayó la recaudación, hay un parón económico terrible, muchas necesidades, pero en materia social no sólo no hay un retroceso sino al contrario, justo muchas de las búsquedas de recursos que se están haciendo tienen que ver con cumplir con todo lo que se ha comprometido nuestro compañero Presidente (de la República Andrés Manuel López Obrador)”.

Recalcó que no hay marcha atrás en ninguno de los compromisos y lo más importante es que no ha habido aumento de impuestos, no hay más impuestos, no hay aumento de la gasolina, de la electricidad y no hay deuda nueva, lo que hay de deuda es lo que se viene arrastrando de gobiernos anteriores.

TRAEN BUENA INVERSIÓN PRESAS SANTA MARÍA Y PICACHOS

Los diputados federales por Sinaloa del PT, Mario Osuna y Fernando García manifestaron que en el citado Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2022 hay recursos importantes para las presas Santa María y Picachos.

“Las dos presas del sur, la Santa María y la Picachos traen buena inversión en la cuestión del presupuesto, me parece que una es de cerca de mil millones de pesos y la otra como 600, un promedio más o menos en números redondos de mil 600 millones de pesos para la cuestión de las dos presas”, precisó el Diputado federal Fernando García.

Agregó que en el caso de la Presa Picachos el presupuesto viene para lo que es la irrigación y una parte para pagarle las tierras que se expropiaron a la gente.

Por su parte el también legislador federal por el PT, Mario Osuna, dijo que en el caso de la Presa Santa María le ha tocado participar en las pláticas con los comuneros para acabar con las diferencias que había en la liquidación de los bienes que están cediendo para la construcción de dicha obra y por ello un tiempo estuvieron paralizadas las negociaciones entre unas y otras.

“Afortunadamente la cosa ya se resolvió en ese sentido y se llegaron a acuerdos, eso está marchando, y en la última reunión que hubo volvió a presentarse otra diferencia pero al parecer esa ya está resuelta también, ahorita ya están trabajando sobre la autorización del levantamiento del amparo que se tenía interpuesto para la continuidad de la obra”, añadió el Diputado federal Mario Osuna.

Precisó que no se había levantado dicho recurso de amparo porque por la pandemia del Covid-19 los trámites en los juzgados, pero va en buen camino y de un día a otro finalmente se resolverá esa situación.

“Me informaban el día de ayer que están por recibir una cantidad que va en abono a los compromisos contraídos con el Gobierno del Estado”, añadió en conferencia de prensa este sábado por la mañana.

Se espera que para el próximo año se vea un avance en la construcción de la Presa Santa María, dijo.

El legislador Fernando García también informó que ayer viernes se hizo un compromiso con los pescadores de Villa Unión de llevarlos a la Ciudad de México para que además del dragado del dren Cedritos en Culiacán-Navolato, que lleva un costo de 80 millones de pesos y ya está en la última etapa, para que se aprovechen esas dragas y al concluir allá se desplacen al área de El Huizache-Caimanero.

Sería reforzar la gestión que ya se hizo por parte de diputados federales y el Gobernador del estado ante el secretario y subsecretario de Marina para el dragado de esa zona e incluir lo de Escuinapa, con lo que tiene que ver con ellos para ver si le llega la justicia y el bienestar a esta gente de la pesca.

Por su parte Mario Osuna dijo que depende de la pesca en el sur de Sinaloa en los sistemas estuarinos como dirigente por varios años y le tocó participar en una reunión con el subsecretario de Marina para atacar el gran problema clave que significa el ingreso de agua y larvas que se da en un tiempo.

“¿Qué es lo que ha pasado?, que definitivamente no había recursos para respaldar y abrir en tiempo y forma esas bocas, el único que había estado y lo confieso abiertamente, el Gobierno federal había desatendido totalmente esa obra en el sur del estado de Sinaloa, el único que había estado dando apoyo y que ha dado apoyo es el Gobierno del estado, aunque no lo suficiente para abrirla en tiempo y forma”, reiteró.

“Porque como ustedes saben aquí son tiempos, las larvas se dan en un tiempo, si en ese tiempo no hay bocas (a los sistemas estuarinos) esas larvas no entran, entonces aquí es clave que los funcionarios de gobierno entiendan que tiene que darse en el momento preciso sino carece de sentido una obra de esa naturaleza”.

Esa obra sería provisional porque para que se dé una solución a fondo se requiere de una escollera, pero a como está la situación económica del país no es posible, se entiende que por el momento aunque esté planteado no se pueda, pero sí se puede resolver provisionalmente la situación con un dragado en las bocas de los sistemas estuarinos que es lo que ha estado haciendo el Gobierno del estado, pero no lo ha hecho en los tiempos y formas en que se ha requerido, continuó.