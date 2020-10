No se les debe nada a los gobernadores; recibirán 2.9% más de participaciones federales: AMLO y SHCP

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a responder a los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes denunciaron recortes en el presupuesto y "el centralismo" que perciben por parte de la Administración Federal

Carlos Álvarez

MÉXICO._ Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) respondió este jueves a los gobernadores de la Alianza Federalista, que las entidades recibirán 638 mil millones de pesos de participaciones federales, esto es, un incremento del 2.9 por ciento con respecto al 2019.

Ello después de que durante la conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a responder a los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes denunciaron recortes en el presupuesto y "el centralismo" que perciben por parte de la Administración Federal.

El mandatario nacional recalcó que sí se reuniría con los mandatarios estatales.

"Claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería. Imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósitos partidistas. Tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial", reiteró el político tabasqueño.

"No es un asunto personal, tiene que ver con la institucionalidad. De repente plantean de que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la Federación, no hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad. No se les debe nada", afirmó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Por su parte, el titular de la SHCP apuntó que los estados recibirán 638 mil millones de pesos de participaciones federales, un incremento del 2.9 por ciento con respecto al 2019″ refirió.

"La estructura, el corazón del Pacto Fiscal no es producto de esta administración sino de una reforma de hace 13 años. La reforma es estricta en cuanto se transfiere a los estados, con fórmulas. No hay ningún margen de discrecionalidad de parte de Hacienda", argumentó Herrera Gutiérrez.

Al abundar al respecto, el presidente López Obrador apuntó que hubo gobernadores que votaron a favor de la reforma en 2007 cuando eran legisladores, y detalló que por Impuesto Sobre la Renta (ISR), las entidades deben 70 mil millones de pesos a la Federación.

"Me decía la directora del [Servicio de Administración Tributaria] SAT [Raquel Buenrostro Sánchez] que en conjunto son 70 mil millones de pesos, pero no estamos cobrando eso, que no se malinterprete, es para que haya toda la información. Vamos a aclarar bien", insistió el mandatario nacional.

"Que no engañe a la gente, si se requiere una nueva reforma tendría que buscar un consenso", destacó el titular del Poder Ejecutivo Federal, quien pidió a los gobernadores que votaron por esta reforma de 2007 en el Congreso, que expliquen la razón de su sufragio.

"Están usando ésta como bandera política electoral. Se me hace muy ramplón", concluyó.

