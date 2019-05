No se podrÃ¡n tener en futuro prÃ³ximo precios competitivos de combustible en MÃ©xico: Amado GuzmÃ¡n

No se podrán tener en futuro próximo precios competitivos de combustible en México: Amado Guzmán

El director de la empresa de gasolineras Red Petroil dice que el Gobierno Federal vive del IEPS y no lo puede quitar

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ El director de la empresa de gasolineras Red Petroil, Amado Guzmán, dijo no creer que en el futuro próximo se vayan a tener precios competitivos internacionales de combustible en México porque el Gobierno Federal vive del IEPS y no lo puede quitar.

“Yo creo que no (no se van a tener precios competitivos), mira, el Gobierno Federal vive del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el IEPS, el IEPS del combustible es de 5 pesos (por cada litro), por eso si el Presidente (de la República) dice que el combustible está a 20 pesos pues nada más que de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios son 5 pesos”, añadió Amado Guzmán.

“Eso no lo pueden quitar porque si lo quitan de dónde vive el Gobierno, entonces pues son más ricos, yo no creo que el combustible baje de manera significativa, no hay manera, tendría que el Gobierno decir voy a bajar el IEPS y de dónde va a conseguir ese recurso tan importante”.

Lo anterior lo manifestó a pregunta expresa hoy por la mañana al exponer ante integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Mazatlán el desarrollo que ha tenido el Grupo Petroil y la empresa Red Petroil, en una reunión que se realizó en un salón de conocido hotel ubicado en la Zona Dorada.

En la serie de preguntas reiteró que el precio del litro de combustible depende mucho de la ubicación de la estación, por ejemplo es más caro en Durango por lo que representa el traslado hacia ese estado que en este puerto a donde llega por barco.

“Pero lo que está dictaminando un precio tan alto del combustible es el IEPS, ese es lo que le está dando el valor tan alto, los gasolineros le estamos poniendo el precio que el mercado te permita, tampoco puedes vender el combustible a 30 pesos, hay competencia”.

No pueden ponerse de acuerdo para poner un precio porque eso va contra la ley, serían actos monopólicos, se platica con algunos compañeros, se miden estrategias pero no se pueden poner de acuerdo en el precio, continuó.

En entrevista previa expresó que derivado de la Reforma Energética se liberaron los precios para el mercado de combustibles y eso no ha afectado a quienes se dedican a la venta de estos energéticos, siguen creciendo de manera sostenida y esperan que el Gobierno Federal no haga ningún cambio súbito en la forma de operar.

Reiteró que les ha ido bien con la liberación de precios, es un esquema que forja a todos a ser mucho más dinámicos, mucho más proactivos, pues antes Petróleos Mexicanos ponía un recio fijo para todo el país y ahora todos los días es un libre precio y están en competencia comparándose con los competidores.

El director de Red Petroil rechazó que los distribuidores de gasolina cometan abusos ni podrían dar el precio más barato como lo ha manifestado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues Peróleos Mexicanos se los da a un precio y lo que lo hace caro es el IEPS.

“No, eso no es totalmente cierto, a nosotros nos cuesta el combustible entre 18.50 y 19 pesos, entonces no hay combustible de 15 pesos, seguramente hay lugares donde empresarios, pues hay más de 12 mil empresarios gasolineros, han mostrado abusos, pero aquí no es el caso”, subrayó el empresarios gasolinero.

Reiteró que como ahora el precio del litro de combustible es libre cada estación o cada permisionario pone el precio que le parezca cuidando los competidores pues no puede dar 3 pesos más caro que el otro porque se le va el cliente, en ese aspecto no hay regulación, es libre mercado y la da el mercado mismo la regulación.

También recordó que el programa de verificación de que las estaciones de servicios den el litro completo de combustible no es nuevo, tiene más de 10 años y es supervisado por la Procuraduría Federal del Consumidor que tiene una serie de inspecciones donde puede llegar de manera súbita a cualquier estación y hace sus revisiones.

Incluso en el caso de las estaciones de Red Petroil si un cliente solicita que se le haga una prueba de que le entregan litro completo de combustible la puede solicitar y se le hace, dio a conocer.

SIGUEN ESTACIONES DE RED PRETROIL SIENDO VÍCTIMAS DE ASALTOS

La seguridad para las gasolineras o estaciones de servicio de Red Petroil es un tema grave, siguen siendo víctimas de asaltos, manifestó el director de dicha empresa, Amado Guzmán.

“Esto sí es un tema delicado, seguimos siendo víctima de asaltos muy difíciles de combatir porque llegan en motocicletas por lo regular, piden combustible, se acerca al despachador o a la despachadora y cuando está en bomba le sacan la pistola y le piden el dinero”, añadió Guzmán en entrevista.

“El año pasado tuvimos nosotros muchísimos percances de asaltos, afortunadamente se han disminuido un poquito, pero sigue siendo un problema, el año pasado tuvimos más de 10 asaltos, este año tenemos tres o cuatro, se llevan lo que está vendiendo el de la bomba”.

Agregó que se ha trabajando con la Secretaría de Seguridad Pública y el algunas estaciones criticas les han dado el apoyo de rondines policiales y de que los elementos preventivos estén más presentes.

Las estaciones más criticas en cuando a asaltos han sido las que están en las periferias de Mazatlán, informó.