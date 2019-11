No se puede estar repartiendo el dinero si no se produce: Cuén

El líder del Partido Sinaloense sostuvo que el actual Gobierno debe replantear su política social, debido a que no se puede regalar el dinero cuando hay poco crecimiento económico en el país; afirmó ver fines electorales por Morena

Antonio Olazábal

14/11/2019 | 12:59 AM

CULIACÁN._ No se puede estar repartiendo dinero si no se produce en el país, si no hay crecimiento económico, afirmó Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El Presidente del Partido Sinaloense señaló esto en el marco de la aprobación del presupuesto de egresos para el 2020 que se discute actualmente en el Congreso del la Unión, mismo que tiene hasta el 15 de noviembre para ser aprobado por los diputados federales.

El pasista explicó que hay renglones que se están desatendiendo por cumplir con programas sociales, como lo son la educación y la ganadería, sectores que son importantes para el país, pero en especial, para Sinaloa.

En este panorama, Cuén Ojeda detalló que ve preocupante que se descobijen sectores relevantes para priorizar el sector social, sobre todo en un marco donde el crecimiento económico del país será mínimo en el 2019.

"La mayor parte de ese recurso que le están quitando a un renglón y a otro renglón, va para programas sociales que tiene México, que tiene directamente el Presidente de la República, no se puede estar repartiendo dinero si no se produce el dinero, si no hay productividad y si no hay crecimiento económico", manifestó.

"Lamentablemente el último pronóstico de crecimiento económico de México apenas va al .1 por ciento del Producto Interno Bruto, es lo que se dijo el día de ayer, la última noticia, y bueno, esto es muy malo porque el Presidente Peña Nieto el promedio de crecimiento que tuvo en su sexenio fue de 2.4 por ciento", añadió.

El ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa subrayó que él no está en desacuerdo con que se ayude a los sectores más vulnerables, como pueden ser los adultos mayores, sin embargo es necesario que se dinamice la economía en México, que haya más crecimiento.

"Entonces, sí, hay que repartir dinero, mucho dinero, pero el dinero hay que generarlo, hay que producirlo, si no éste va a tener que obtenerse a mediano-largo plazo, únicamente aumentando por decreto los impuestos y pidiendo prestado, y esto a la larga truena financieramente a cualquier país del mundo, esto no aguanta", enfatizó.

"Yo no quiero que mañana diga a ocho columnas 'pide Cuén que le bajen a los adultos mayores' si no, no van a votar por mí en un futuro los adultos mayores, entonces lo que sí es que debe haber un replanteamiento en lo que se refiere a la búsqueda de crecimiento económico aquí en México".

--¿Cree que a nivel federal hay una visión electoral con los programas sociales?

"Definitivamente sí, es 'combinadito' todo, porque de alguna u otra manera hay derrama económica. La derrama económica sirve, pero no es medible, no hay reglas de operación como para decir 'mucha derrama económica y esto genera más desarrollo', pero los programas que existen en este momento, hasta que no demuestren lo contrario, ustedes acaban de ver lo que pasó en una impugnación que el PRD presentó ante los servidores de la nación que son casi 20 mil gentes que tiene Morena, y estaban promocionando abiertamente al Gobierno y a Morena, entonces de una u otra manera se ven los indicios, habría que esperar qué es lo que va a pasar".