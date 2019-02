No se puede hacer leña del árbol caído, dice AMLO en referencia a El Chapo

El capo acaba de recibir el veredicto de culpabilidad por el trasiego de droga en lo que ha sido llamado "el juicio del siglo y podría estar enfrentando una condena de cadena perpetua

Gabriel Mercado

En el municipio de Badiraguato, lugar que fuera la cuna del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en clara alusión a este personaje, pidió no estigmatizar a esta región y dijo "que no se puede hacer leña del árbol caído".

López Obrador en su discurso como parte de una gira para supervisar la construcción de la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, recordó que lo cuestionaron el jueves por esta visita a "la tierra de una persona que están siendo juzgando en Estados Unidos", a lo que respondió que a los pueblos no se les puede estigmatizar.

"Badiraguato es gente buena, es gente trabajadora, además ¿qué dice la Biblia?, que no hay que hacer juicios temerarios, y ¿qué otra cosa dice la sabiduría?, de que no se puede hacer leña del árbol caído", expresó ante los aplausos de la concurrencia.

Afirmó que ellos buscaban conseguir la "reconciliación" y la paz, y mencionó que no se "senerará" al país con más violencia sino con oportunidades de trabajo y producción.

"No vamos a senerar al país, ya está visto, no se resuelve nada con el uso de la fuerza, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien", destacó.

