DICE DIPUTADO

No se puede responder con injuria las posturas políticas en tribuna, señala Villalobos

Hace referencia a la acusación contra la Diputada Roxana Rubio Valdez por parte del Diputado Florentino Vizcarra

Karen Bravo

Las posturas políticas no pueden ser respondidas con injurias en la tribuna, fustigó el coordinador de la banca del PAN en el Congreso del Estado, Jorge Villalobos Seáñez, haciendo referencia a las acusaciones en contra de la Diputada Roxana Rubio Valdez por parte del Diputado Florentino Vizcarra, quien la señaló de intentar sobornarlo.

"Yo creo que es importante sentar varios precedentes al respecto, el primero de ellos es que no puede ser posible que cuando se fijen posturas políticas desde la tribuna se responda con la infamia, con la injuria, con la descalificación y la mentira, y no pase nada, eso no puede ser posible", criticó.

"Amén de la permisividad y la facilidad que desde la presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política se le dan a los grupos que acuden a las galerías a denostar a nuestras compañeras diputadas y a nuestros compañeros diputados", añadió.

Ha sido una constante, continuó, que haya agresiones hacia los diputados desde las galerías y ahora desde la tribuna, situación que continuará paralizando el Congreso.

Denuncian otro soborno en Congreso de Sinaloa; habrían ofrecido $300 mil pesos a morenista

"Si eso va a ser una constante desde las galerías y ahora desde la tribuna, este Congreso no tiene ningún futuro porque simple y sencillamente cuando se fijen posturas políticas que sean del desagrado o no sean convincentes para la oposición mayoritaria en este Congreso, pues este Congreso se va a paralizar", expuso.

El caso de la acusación no quedará cerrado, argumentó la Diputada Roxana Rubio Valdez, quien desde que lanzaron acusaciones en su contra exhortó que presentaran pruebas.

Lo ratifico: panista Roxana Rubio me sobornó, para que votara a favor del presupuesto de Quirino

"No va a quedar cerrada porque después si subo con otro punto de acuerdo no yo, sino también otro Diputado, se les va a hacer muy fácil difamar y no es así", dijo.

"A mí me difamó el Diputado el día que yo subí ese punto de acuerdo en contra de sus tres municipios de la coalición", señaló.

Ante este caso la bancada del PAN hará un exhorto a la presidencia de la Junta de Coordinación Política para que sea encauzado un procedimiento, subrayó Villalobos Seáñez.

PAN Sinaloa da respaldo total a Roxana Rubio, quien niega el haber sobornado a morenista