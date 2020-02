No se 'rasuraron' pensiones, seguirán sobre 25 salarios mínimos, afirma IMSS

La decisión de una Sala de la Corte no es una aplicación general, sino un criterio para juzgados, por lo que no aplica para el IMSS

Zoé Robledo Aburto, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó este martes que se va a respetar el esquema de cotización de pensiones porque sería "injusto" que baje de 25 a 10 salarios mínimos.

El funcionario federal indicó que en los casos de los trabajadores de la “generación de transición”, con el anterior esquema, pondrán mantenerse en hasta 25 salarios mínimos.

Robledo Aburto explicó que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de bajar el tope a 10, no es una aplicación general, sino un criterio para juzgados, por lo que no aplica para el IMSS.

"No es un ámbito de aplicación general, no es una sentencia para las instituciones de seguridad social del país, es un criterio para los juzgados, para los tribunales colegiados de menor jerarquía", abundó el titular del IMSS.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Robledo Aburto garantizó que no recortarán las pensiones, ni habrá un ajuste, ni hay disminución. "No hay riesgo para nadie en materia de pensiones, no se rasura nada como afirmó un diario", señaló.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció que medios y periodistas estén preocupados, pero pidió no confundir a su Gobierno con los anteriores.

“Que no nos confundan, no somos iguales. ¿Cómo vas a bajar nosotros las pensiones de los trabajadores? Eso sí calienta, pero qué bueno que ya se aclaró”, dijo el mandatario nacional.

La SCJN emitió una tesis de jurisprudencia en la que precisa que aquellos trabajadores que elijan una pensión financiada por el IMSS, recibirán como monto máximo 10 salarios mínimos y no 25, toda vez que la Ley del organismo que aplica para estos casos, es la de 1973, y no la actual.