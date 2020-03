No se reinstalará a líder sindical: Alcaldesa de Guasave

Contraataca Aurelia Leal López a petición de paz y señalamientos de opresora de Alejandro Pimentel Medina y le contesta que no está bien emocionalmente

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Lo que busca Alejandro Pimentel Medina es que se le reinstale como trabajador del Ayuntamiento, pero no se le concederá, respondió tajante la Alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López.

Ante la solicitud en redes sociales de establecer un tratado de paz hecho por el líder no reconocido del Stasag, la Presidenta Municipal expuso que no debe de andar amenazando ni condicionando el diálogo.

“Que si no se da esto, va a pasar esto en Guasave, a mí ese tipo de cosas no me agradan. Son bienvenidos ellos, todo mi respeto y todos los derechos para los trabajadores, pero él no es trabajador, él está despedido”, expresó.

“No se le va a dar lo que él está pidiendo, con el debido respeto, no se le va a incorporar, él más que nada lo que está peleando es eso”.

El lunes, Pimentel Medina solicitó a la Alcaldesa en redes sociales un tratado de paz, ante la confrontación entre ambas partes que subió de tono en los últimos días, pero después calificó su gobierno de opresor y autoritario.

“Ese tipo de peticiones y solicitudes se tienen que hacer de manera formal ante el Ayuntamiento y no ante las redes sociales”, respondió Leal López.

“Iba una solicitud implícita con una amenaza, haz de cuenta que dice que va arder Guasave. Yo creo que el diálogo se tiene que establecer entre las partes sin ningún chantaje, sin ninguna manipulación”.

A pesar de eso, la Alcaldesa dijo que giró instrucciones para que el Secretario del Ayuntamiento, Gerardo Peñuelas Vargas, lo atendiera este martes.

Sin embargo, Leal López aclaró que no hay nada qué negociar con Pimentel Medina, porque no hay nada que se le deba al Stasag.

“Les hemos dado todo, no hay nada (que se les deba), se les pagó un adeudo del 2014 de más de 5 millones de pesos que se les debía con el 'Kory' Leyson y Diana Armenta no les pagó, a nosotros nos lo exigió, hizo una huelga y nosotros le pagamos, dejando a los trabajadores (de confianza) sin pagarles la quincena en noviembre. Todo lo que esté conforme a derecho les vamos a ceder, nada más, pero algo más allá no van a tener”, sostuvo.

La Presidenta Municipal dijo que el líder sindical emocionalmente no está bien, pero aún así como gobierno está dispuesta a sentarse a dialogar, siempre y cuando sea con respeto y sin amenazas, chantajes y berrinches implícitos.