EN CULIACÁN

No se supeditará Policía Municipal a Guardia Nacional, habrá coordinación: Estrada

Jesús Estrada Ferreiro indicó que el Municipio también contratará seguridad privada para cuidar parques y jardines de la ciudad, esto con la finalidad de que no sean vandalizados

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Policía Municipal no se supeditará a la Guardia Nacional, habrá coordinación, cada corporación tendrá sus funciones, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán se reunió ayer con autoridades federales, así como con otros presidentes municipales para informarles cómo operaría la Guardia Nacional en las ciudades, luego de esa reunión, el primer Edil explicó que cada corporación tendrá su función.

"No va a ver supeditación, va a estar como coordinación, ellos tienen sus funciones específicas en forma general y la Policía Municipal tienen las suyas, todo lo que se requiera para coordinarse para un operativo, para un programa, lo van a tener que hacer", explicó.

Estrada Ferreiro dijo también que la Guardia Nacional, así como los policías municipales tendrán como primer misión la de evitar hechos delincuenciales en Culiacán; sin embargo, explicó que el Municipio requiere seguridad privada, esto con la intención de no utilizar a elementos de la Policía Municipal en el cuidado de parques y jardines.

"Vamos a contratar seguridad privada para parques, para jardines y para instituciones... ..para eso es la seguridad privada, que no es cierto que no tengo facultades para ello, claro que tengo facultades, el Municipio es autónomo completamente, nadie me va a ordenar a mí lo que tenga qué hacer o me va a impedir lo que tenga qué hacer".

--¿Tiene presupuesto para contratar seguridad privada?

"Sí, me salen más barato que los policías, vamos a contratarlos, no sé cuánto vamos a gastar, cuántos elementos vamos a contratar, vamos a ver en estos días. Una cosa quiero aclararles, un policía puede que me cueste diario por decir algo, mil pesos y seguridad privada me cuesta 250 ó 300 pesos".

Estrada Ferreiro detalló que quienes vandalizan los parques suelen ser personas que son vagos, no representan realmente un peligro para la ciudadanía, sólo para las instalaciones de los lugares que vandalizan.

Además dejó en claro que esta seguridad privada no hará labores de la Policía Municipal, sólo vigilará las instalaciones.

"Esto es una necesidad extraordinaria o qué quieren ¿Que no contrate a nadie y que sigan robando las cosas? No. El Municipio es autónomo, tengo facultades para hacerlo, ni los diputados ni el Gobierno del Estado me lo va a impedir legalmente".

--¿Cuántos elementos contrataría?

"Por lo pronto unos 30 ó 40 vamos a contratar, ya veremos después si ocupamos más... sería en el Parque de las Riberas, Parque 87, el parque en el interior, no ocupamos policías especialistas, más que en vigilar, es todo, no van a actuar como policías, salvo que tengan que denunciar o que pidan una patrulla para que vengan a intervenir".