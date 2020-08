No siento agresiva la crítica de El Químico, dice director de Servicios Públicos

Alma Soto

El director de Servicios Públicos Municipales aseguró que las llamadas de atención del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres a los funcionarios de la admnistración municipal, no son agresiones hacia la persona que recibe estas críticas.

Al contrario, dijo Luis Antonio González Olague, son una oportunidad para mejorar.

Durante las últimas salidas del Presidente Municipal a las colonias, éste ha señalado fallas en la limpieza de camellones, fallas en alumbrado público y basura acumulada en las calles. Todo, responsabilidad del área de González Olague.

“Definitivamente yo no siento agresiva la crítica del Alcalde, al contrario, eso quiere que debo hacer mejor las cosas y buscar la solución, por algo me tiene aquí, si no, ya me habría dado de baja”, expresó González Olague.

El funcionario señaló que su área trabaja al 90 por ciento de asertividad, pero en ocasiones son los ciudadanos los que incumplen con su parte o no reportan cuando hay fallas, lo que les hace imposible atenderlas porque no las conocen.

Por ejemplo, dijo, en la zona turística, se supone que los contenedores son para el turista, para que quien va caminando tenga dónde tirar la basura que trae de mano, si viene comiendo algo, no para la basura doméstica o de negocios.

Y sin embargo, dijo, los negocios tienen volúmenes de basura no los ponen frente a su negocio para no aumentar la cuota, por lo que mejor se la llevan al vecino o los contenedores para no se le sume a lo de ellos. Y eso mismo pasa en la Avenida La Marina, donde hay bolsas abandonadas en áreas verdes.

“¿Cómo es posible que en áreas verdes haya desperdicios de construcción, cascajos, ladrillos? alguien los puso ahí para no tenerlo en su casa y eso no es correcto”, declaró.

En cuanto al alumbrado público, dijo que si se reportan, se hace la reparación inmediata, pero no pueden reparar en dónde no saben que hay daños.

Indicó que van a hacer una brigada de revisión para que ellos mismos lo reporten a las grúas.

El funcionario comentó que tienen 30 mil luminarias en la ciudad, y han cambiado el 5 por ciento por lámparas de led, que gastan menos energía y son más eficientes.