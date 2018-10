No solaparÃ© ninguna irregularidad de la administraciÃ³n que sale, dice Aglaee Montoya

No solaparé ninguna irregularidad de la administración que sale, dice Aglaee Montoya

Asegura la presidente electa de Angostura que no caerá en cacería de brujas, pero sí será la principal interesada en que se castigue a quien sea responsable de cualquier irregularidad financiera en el Ayuntamiento

Sergio Lozano

ANGOSTURA._ La Presidenta Municipal electa, Aglaee Montoya, expresó que no solapará ninguna irregularidad de la administración que le entregará el día último del mes, que solicitará el peso de la ley si dejan anomalías financieras.

Recalcó que no caerá en cacería de brujas, pero sí será la principal interesada en que se castigue a quien sea responsable de cualquier irregularidad financiera en el Ayuntamiento, esto al referirse a los funcionarios que saldrán.

“Mi interés no es ir en una cacería de brujas, es simplemente mostrar a la sociedad cómo voy a recibir el Municipio y que sepan que no seré responsable de administraciones que no han tenido el rumbo que Angostura requiere, serias y responsables”, comentó.

Solicitará, dijo, una auditoría a la ASE y una auditoria externa, porque los angosturenses merecen que se les rindan cuentas claras y por ahí iniciará.

“Vamos por la claridad de las cuentas públicas y si existen irregularidades que se castigue a los responsables”, señaló.

La Alcaldesa dice que será firme en arreglar los problemas sindicales y de la administración sin perder de vista la gestión y administración.

“No voy a solapar a nadie que le quiera hacer daño al erario público, porque esos son impuestos y la gente es quien nos eligió para estar aquí”, recalcó.

Hizo referencia que el equipo de transición del Gobierno en turno ha estado omitiendo información relevante para su equipo, pero espera que se le pueda dar marcha a lo que es la entrega-recepción.

En cuanto al problema del sindicato, dijo que la situación es clara, que ya platicó con la líder del sindicato y no se ha formalizado ninguna propuesta.

“Le indiqué que se espere a sindicalizar a los empleados una vez que esté en el poder y que vea si existen las condiciones presupuestales para hacerlo, si no, no se podría”, refirió.

Ve mal, dijo, que el sindicato quiera promover una base sindical con alguien que ni siquiera es trabajador del Ayuntamiento.

“Eso no es correcto en ningún lugar y se debe ir conforme a la norma jurídica, ya estamos en asesoría jurídica y se tiene una cita con el presidente del Tribunal actual, para que le indique qué se debe de hacer al respecto”, manifestó.

Aglaee Montoya mandó el mensaje a los empleados sindicalizados, a quienes les indicó que muchos de los beneficios del contrato colectivo tienen que modificarse y que va a trabajar de la mano con el personal, que no se peleará con el sindicato.

“Estoy del lado de los trabajadores y del sindicato, pero se tiene la necesidad de profesionalizar a los empleados sindicalizados, por eso pidió el apoyo de los sindicalizados para que vean que será una Presidenta en pro de los trabajadores y quien trabaje se queda y quien no trabaje, se va”, recalcó.

La Presidenta Municipal electa de Angostura lanzó además la convocatoria para que los ciudadanos participen en la elaboración del eslogan que se utilizará durante su administración.

Quien realice el mejor diseño será acreedor a 10 mil pesos, y un diploma, adelantó.