No somos machistas, eso son los conservadores, los que discriminan: AMLO

El mandatario federal anunció que habrá una campaña de concientización contra la misoginia

noroeste.com

25/02/2020 | 10:04 AM

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que su postura no es "machista", ya que "fui el primer gobernante en darle la mismas oportunidades a hombres y mujeres".

Además, anunció que habrá una campaña de concientización contra la misoginia.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario nacional explicó que durante su gestión como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se otorgaron becas a niñas y, además, señaló que promovió que la mitad de candidatos a los cargos de gobierno fueran mujeres.

"No somos machistas, este gobierno respeta a las mujeres. Los machistas son los conservadores, los que discriminan. Lo único que pedimos es que todo mundo se manifieste y no a la violencia y no a la manipulación y oportunismo", declaró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"En el plano social, ojalá se pudieran pedir los datos, pero de los 10 u 11 millones de becas, la mayoría son para niñas y adolescentes. O sea, en el programa de adultos mayores, la mayoría son mujeres; del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, mujeres", insistió el político tabasqueño.

"Les tenemos un gran respeto y vamos, así como se hace una campaña para evitar las adicciones, así podemos llevar a cabo una campaña de concientización contra el machismo [...], claro que sí. No somos machistas", aseguró el Presidente.

López Obrador acusó el pasado viernes 21 de febrero que la derecha y los conservadores están detrás de la convocatoria “¡El nueve ninguna se mueve! #UnDíaSinNosotras”, paro nacional promovido de forma original por el colectivo feminista veracruzano Brujas del Mar, para que ninguna mujer realice actividades laborales o sociales el próximo 9 de marzo.

“Las mujeres son libres de manifestarse, nuestro gobierno garantiza el derecho a disentir, a la manifestación, pero mucho ojo porque ahora los conservadores ya se volvieron feministas. De repente, el Reforma y todos los medios conservadores”, dijo el Presidente desde su conferencia de prensa matutina en La Paz, Baja California Sur.

“Desde luego nosotros tenemos que garantizar las libertades. Si es un paro de las mujeres, están en su derecho. Si es una movilización. Lo que resuelva, con absoluta libertad. Eso también es lo otro, no somos iguales, no somos autoritarios, no reprimimos”, abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Entonces, están en libertad las mujeres de manifestarse. No hay censura, libertades plenas, a trabajadoras del Gobierno, a todas las mujeres, nada de que como era antes en los tiempos del neoliberalismo autoritario. Si te manifiestas te descuento el día, si protestas te ceso, te castigo”, abundó el político tabasqueño.

“¿Cuántos maestros y maestras cesadas porque se opusieron a la reforma educativa? ¿Y qué decían los conservadores? Que estaba muy bien, porque los maestros eran rijosos, alborotadores, los maestros y las maestras, que no trabajaban. Esa era la campaña, de los que ahora están promoviendo soterradamente este movimiento, no todos, ni todas, pero para enfrentarnos, para afectar al Gobierno”, insistió el mandatario nacional.

“Claro que está la derecha metida, los conservadores. Así como hay mujeres que por convicción y de manera libre protestan y lo van a seguir haciendo, así también hay oportunistas. Estoy viendo que hasta los partidos, por respeto no voy a decir qué partidos, pero, ¡se pasan!”, criticó López Obrador la convocatoria para un paro nacional contra la violencia de género y los feminicidios cometidos en el país.

El objetivo de la convocatoria original es demostrar la importancia de la mujer en la sociedad actual, por lo que se les pide que ese lunes no vayan a trabajar, a las escuelas, o bien, que no carguen gasolina, ni vendan mercancía, compren en supermercados o paguen en establecimientos.

En caso de que por algún motivo las mujeres no puedan unirse al paro nacional por la naturaleza de sus actividades laborales, se les pide vestir de negro o morado, o llevar un moño negro cerca del corazón, como un símbolo de luto por las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista.

A esta convocatoria se han sumado otros colectivos feministas, escuelas, universidades, artistas, deportistas, celebridades y establecimientos comerciales, así como instituciones partidos, asociaciones políticas y organismos empresariales.