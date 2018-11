ALCALDESA

No son 10, ¡son 102 vehículos del Ayuntamiento de Guasave los que no aparecen!

Detectan que ex funcionarios, después que salieron del Gobierno Municipal, han estado cargando gasolina a cuenta de la Comuna, dijo la Alcaldesa Aurelia Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Después de hacer una revisión de los bienes municipales, autoridades del Ayuntamiento detectaron que no son 10 los vehículos que no aparecen ¡sino 102!

La Alcaldesa Aurelia Leal López indicó que entre los vehículos que desconocen su paradero está incluso maquinaria pesada.

"Yo había dicho anteriormente que faltaban 10 vehículos. No son 10 vehículos, traemos un informe de 202 vehículos (sic) que trataron dar de baja, Recaudación de Rentas no lo permitió; vienen vehículos desde 2011 y 2017 que quisieron dar de baja y no los encontramos", señaló.

Están sorprendidos, dijo, por la manera como actuaron los funcionarios salientes, con ventaja, desaseo e impunidad.

"Aquí están los documentos, van a ser turnados a la Auditoría Superior del Estado y al Órgano Interno de Control, no vamos a permitir todo el quebranto que le han hecho al Municipio de Guasave, que le quede claro a la ciudadanía que venimos a cuidar sus intereses", manifestó.

La Alcaldesa de Guasave señaló que los vehículos no están dados de baja, pero tampoco aparecen físicamente, por lo que girarán oficios para que el ex director de Bienes Municipales señale dónde se encuentran.

José Luis Guerrero Sánchez, Secretario del Ayuntamiento, detalló que son alrededor de 40 vehículos funcionales, mientras que tienen ubicados alrededor de 50 unidades más, incluida maquinaria pesada, que están en desuso en el taller municipal.

"Estarían perdidos más de 100 vehículos, que aparentemente muchos ex funcionarios los están rodando en la ciudad, sin logos, sin calcas", aseveró.

La Presidenta Municipal señaló que detectaron que después del 1 de noviembre que inició el periodo de la nueva administración algunos ex funcionarios han estado cargando gasolina a cuenta del Ayuntamiento en las estaciones de servicio con las que tienen convenio.

"Tuvimos que cerrar todo lo de la gasolina y hacer otro sistema porque también estaban cargando gasolina, que por cierto ahí nos dejaron una deuda de 4 millones de pesos", comentó.

Leal López adelantó que todas estas irregularidades las turnarán a las autoridades correspondientes, pero además procederán por la vía legal.