No son para todos los seguros de daÃ±os para vivienda del Infonavit

No son para todos los seguros de daños para vivienda del Infonavit

Los derechohabientes que tengan adeudos o ya hayan finiquitado el pago de su vivienda no se les brindará el seguro informó David Penchyna Grub, director General del Infonavit

Los seguros de daños parciales, totales y de enceres domésticos, serán sólo para los derechohabientes de Infonavit que tengan un crédito en curso; aquellos que tengan adeudos o ya hayan finalizado el pago de su casa, no tendrán acceso a estos apoyos, informó David Penchyna Grub, director General del Infonavit.

El jueves se registraron lluvias de hasta 370 milímetros en el Estado, siendo los municipios de Ahome y Culiacán los más afectados por estas precipitaciones, Pachyna Grub explicó que los afectados por estas precipitaciones ascienden a más de 150 mil, pero que sólo apoyarán a los derechohabientes que tengan un crédito en curso.

“Las afectaciones son diferentes para unos y paras otros y nos es preciso en el Infonavit subrayar que nosotros nos abocamos única y exclusivamente a la población que tiene un crédito vigente con nosotros con el cual adquirió su casa”, explicó.

“Quiero señalar que los seguros a los que tiene derecho un derechohabiente del instituto son de varios tipos, el más importante por el tipo de fenómeno pluvial que aconteció en estos días es el seguro que asegura los enceres domésticos de los derechohabientes”,detalló.

Para el caso de quien ya pagó su casa Pachyna Grub mencionó que ellos debieron de asegurar su vivienda por su cuenta, ya que el Infonavit no puede apoyarlos.

“Hay derechohabientes que ya pagaron su casa, y que en el momento en que pagan su última mensualidad individualizan su propiedad, graban la escritura y se vuelven propietarios y lamentablemente la gran mayoría no asegura su vivienda”, mencionó.

“Nosotros tenemos responsabilidad de aplicar el esquema de seguros mientras esté la vida del crédito....quien ya no tiene relación con el Infonavit y de manera individual no paga un seguro no hay forma de ayudar”, profundizó.

El funcionario señaló que el monto máximo con el que se apoya a las personas que perdieron enceres domésticos en las lluvias es no mayor a 30 mil pesos; además explicó que la mayoría de los seguros del Infonavit serán de tipo parcial y de enceres, ve difícil que haya casos de pérdida total.

“Puede haber aseguramientos de daños parciales de la vivienda o de daño total, quiero también destacar que es difícil imaginar en un fenómeno meteorológica que tengamos pérdida total de lluvias, prácticamente lo estamos descartando”, compartió.

Una caravana del Infonavit visitará las zonas más afectadas por las lluvias, para de esa manera realizar los levantamientos de las personas que necesiten los apoyos que está brindando el instituto de vivienda.