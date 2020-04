No son vacaciones, tenemos que tomar en serio esto del coronavirus: Gobernador

Llama Quirino Ordaz Coppel a resguardarse en casa durante el receso fijado por las autoridades

José Abraham Sanz

Luego de anunciar la construcción de una unidad especializada de apoyo para pacientes contagiados del virus Covid-19 en el Hospital General de Culiacán, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel recalcó a los sinaloenses que aún en las fechas de Semana Santa, no son vacaciones y que es momento de enfrentar la pandemia con seriedad y responsabilidad.

Minutos después de emitir su mensaje, en el que recalcó el cierre de playas, balnearios y vados de todo el estado, el Ayuntamiento de Navolato difundió información e imágenes sobre los dos más grandes centros de convivencia por la Semana Santa en el centro del estado, la bahía de Altata y la playa de El Tambor, ambas ubicadas en la zona costera del municipio.

“Es un virus muy agresivo, muy contagioso, tenemos que tomar las cosas con toda la seriedad, estamos iniciando el periodo o la semana de lo que es la Semana Santa, pero no son vacaciones, no son vacaciones, no nos las podemos tomar.... tenemos que tomar en serio esto, tenemos que tomar las cosas con toda la responsabilidad y depende mucho de ustedes, depende mucho de todos, es una tarea realmente que cada quien tiene que echarle muchas ganas e higiene, en quedar en casa, en salir para lo esencial”, dijo Ordaz Coppel.

“Cerrada totalmente las playas, los balnearios, los vados de Sinaloa, ¿por qué? porque son puntos de concentración, ¿qué generaría el tenerlas abiertas? Pues que viniera mucha gente que ni sabe que trae el virus y ¿a cuánta no va a contagiar? Imagínense, basta ver con lo que está pasando en otros países y es lo que queremos evitar precisamente”.

El Gobernador recalcó que la única manera de evitar el incremento acelerado de contagios es que haya distanciamiento social entre los sinaloenses y que se extremen medidas a los grupos de alto riesgo.

“... Y la única manera de evitarlo es no moviéndose, porque el virus es muy contagioso, yo estoy seguro que vamos a salir adelante y nos va a ir muy bien, pero necesitamos ahorita sacrificarnos y realmente cuidar mucho a nuestros adultos mayores, aquellos que sobre todo tienen padecimientos sensibles, crónicos, a las mujeres embarazadas, pero todos nos tenemos que cuidar mucho”, señaló.