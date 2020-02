No soy de la Ã©lite, insensible, simulador, no meto la cabeza en la arena, dice AMLO sobre feminicidios

No soy de la élite, insensible, simulador, no meto la cabeza en la arena, dice AMLO sobre feminicidios

Cuestionado por los numerosos casos de feminicidios en el país, el mandatario dijo que todos los días, junto a su gabinete, hace cosas para disminuir la violencia contra mujeres, hombres y niños

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró estar en contra del feminicidio y del machismo, además que está de acuerdo en que las mujeres defiendan su derecho a la seguridad, "que no le paren, que se sigan manifestando", todo ello mientras un grupo de feministas protestaba afuera del Palacio Nacional.

"Todo nuestro respeto para el movimiento feminista. Nosotros trabajamos todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad para que no haya violencia. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios", dijo el Mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.

"Todo nuestro respeto al movimiento feminista. Estamos atendiendo el problema de los feminicidios, celebramos que las mujeres defiendan sus derechos a la seguridad, no es nuestro propósito ofender a nadie, me pronunció a favor de las mujeres, estoy en contra del machismo, respeto a las mujeres, todos debemos respetar a las mujeres”, abundó el político tabasqueño.

Cuestionado por los numerosos casos de feminicidios en el país, el mandatario dijo que todos los días, junto a su gabinete, hace cosas para disminuir la violencia contra mujeres, hombres y niños. Asimismo, López Obrador dictó un decálogo sobre su postura en la violencia contra las mujeres:

1. Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

2. Se debe proteger la vida de hombres y mujeres, de todos los seres humanos.

3. Es una cobardía agredir a la mujer.

4. Es un anacronismo, un acto de brutalidad el machismo.

5. Se tiene que respetar a las mujeres.

6. No agresiones a mujeres.

7. No a crímenes de odio contra mujeres.

8. Castigo a los responsables de violencias contra mujeres.

9. El Gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres.

10. Vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en México.

"No tengo ningún problema de conciencia y decirles que tienen todo el derecho de manifestarse, nosotros venimos de la lucha social, yo no soy un fifí, llevo luchando más de 40 años por causas justas", expresó el mandatario nacional.

"No soy un presidente surgido de la élite, insensible, simulador, estamos haciendo todo lo que nos corresponde y se va a seguir informando y deseo con toda mi alma que se reduzca la violencia y que no se agreda a las mujeres", recalcó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El mandatario nacional indicó que no está evadiendo el problema de los feminicidios; además, afirmó que cuando supo que habría una posible eliminación del delito del feminicidio se pronunció en contra, y añadió: "no solo me pronuncié, se paró".

"No estoy solo preocupado, estoy ocupado. No es solo administrar el sufrimiento de la realidad [...] No estoy metiendo la cabeza en la arena, no estoy evadiendo mi responsabilidad, no es la política del avestruz", indicó el presidente.

Todo ello mientras un centenar de mujeres realizaba pintas en la fachada y una de las puertas de Palacio Nacional, para protestar contra los feminicidios en México, tras el asesinato de Ingrid Escamilla, quien fue desollada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Las manifestantes, que se reunieron alrededor de las 06:00 horas de este día, cantaron proclamas feministas a las puertas de Palacio Nacional, y realizaron pintas en la fachada y el suelo, e incluso intentaron derrumbar la puerta principal del inmueble, llamada "Mariana".

“Tu silencio es cómplice”, “Nos están matando” o “Presidente indiferente” fueron algunas de las pintas que integrantes de los colectivos Frente Nacional por la Sororidad, "Las Brujas del Mar" y "El amor no es Violencia A. C", realizaron en la paredes del Palacio Nacional.

Esta protesta es la primera de varias convocadas para este mismo día en la capital mexicana y en varias ciudades del país, tras el crimen y filtración a la prensa de las imágenes del cuerpo de Escamilla.

Por su parte, un grupo de mujeres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México realizaron una valla humana alrededor del recinto, para evitar que las manifestantes continuaran haciendo pintas.

Ayer jueves 13 de enero, al menos una docena de feministas protestaron frente al Palacio Nacional, con un boleto de lotería gigante en alusión a la rifa del avión presidencial, después de que López Obrador había pedido "que el tema no sea nada más lo del feminicidio".

El presidente reiteró durante su rueda de prensa matutina de ayer jueves, que está en contra de reemplazar la figura penal de feminicidio con la de "homicidio agravado", como propuso el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

"Por convicciones, por principios, estoy en contra del feminicidio. Es inaceptable, aborrecible, es algo que no se puede permitir y que tenemos nosotros que enfrentar con todos los medios, con toda la fuerza y las formas que tiene el Gobierno", respondió el mandatario nacional ante las preguntas de la prensa.

A las 17:00 horas de este viernes 14 de febrero, otro contingente feminista realizará otra manifestación frente al Hemiciclo a Juárez, mientras que a las 18:00 horas se realizará una manifestación en la sede de distintos medios de comunicación, ubicados en la colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la capital de la República.