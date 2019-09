No soy protegido del Presidente: Bartlett

Lo que he declarado es lo que tengo, asegura el director de la CFE

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró no estar protegido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y negó tener más empresas de las que ha declarado.

En conferencia de prensa, el titular de la CFE explicó que, independientemente de sus cargos públicos, él y su hijo han construido su patrimonio y lo siguen haciendo. Además expuso que Julia Elena Abdala Lemus y él son independientes económicamente hablando y que no viven bajo el mismo techo.

“En relación con el patrimonio de la señora Abdala y el de un servidor, son totalmente independientes. No existe dependencia económica alguna entre ella y un servidor. No vivimos bajo el mismo techo, eso es del dominio público”, enfatizó.

Asimismo, Bartlett Díaz mencionó que las propiedades y empresas que declaró hace unos días son lo que realmente posee. “Lo que he declarado ante la autoridad es lo que poseo, ni un peso más, ni un peso menos”, dijo.

Justamente la tarde de ayer, aseguró que todos sus bienes fueron debidamente declarados, defendió que no se le pueden comprobar casos de corrupción en los años que lleva en el ejercicio público porque nunca ha tenido intereses económicos y dijo que las acusaciones en su contra podrían tratarse de una campaña de desprestigio por su trabajo en contra de la corrupción.

“Yo me siento seguro de lo que estoy diciendo, tengo muchos años en la vida política me pueden escudriñar todo lo que hecho en todos esos años, jamás me han acusado de actos de corrupción, entonces están tratando de preparar algunas cuestiones para descalificarme”, aseguró el funcionario en entrevista con medios desde Palacio Nacional, al salir de una reunión con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del mismo modo, aseguró que las descalificaciones pueden deberse a su lucha contra la corrupción en las compras de la CFE, lo que al año representa, dijo, 250 mil millones de pesos.

“Decía un viejo político mexicano con el que trabajé hace mucho cuando aparecían campañas de este tipo: ¡A ver!, como decía Sherlock Homes ¿a quién beneficia el crimen? ¿a quién beneficia que yo sea acusado y tratado de quitar de prestigio y autoridad moral? Pudiera ser que no quieren que se controle los 250 mil millones de pesos año por instrucciones del Presidente que vamos a controlar y que tengo resistencias de todo mundo”, expuso a medios.

Sin embargo, de acuerdo con la columna del periodista Carlos Loret de Mola en El Universal, el titular de la CFE omitió informar su relación con 12 empresas y aseguró que no existen intereses que le pudieran generar conflicto en su declaración presentada ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Una investigación realizada por Arelí Quintero detapó que del 2001 al 2017 su familia supuestamente constituyó 10 sociedades, cinco de las cuales son dirigidas por la pareja de Bartlett, Julia Abdala Lemus, mientras que el hijo del funcionario, León Manuel Bartlett Álvarez, encabeza las cinco restantes.

Además, de acuerdo con la investigación presentada por Carlos Loret de Mola en su programa de W Radio, en marzo de este año la empresa Cyber Robotic Solutions, vinculada al hijo del funcionario, León Manuel Bartlett Álvarez, resultó beneficiada con un contrato por un valor de más de dos millones de pesos celebrado con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cual le fue asignado por adjudicación directa.