No soy tu amor. No me digas amor, nunca, responde Kate del Castillo a reportero

Usuarias de redes sociales apoyaron la reacción de la actriz, y pidieron que el reportero actuara de manera profesional

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Kate del Castillo, actriz y empresaria mexicana, pidió a un reportero que no la llamara “amor”.

“Oye, amor, tu papá nos dijo que está muy apenado...”, dijo Gabriel Cuevas, reportero de espectáculos. Su planteamiento fue interrumpido.

“No me digas ‘amor’. Me llamo Kate, dime Kate. No soy tu amor. No me digas ‘amor’, nunca”, respondió la actriz.

Yo sólo le pregunté lo que en redes dicen y así reaccionó @katedelcastillo porque la llame “Amor”. pic.twitter.com/NQI9NtccrX — Gabriel Cuevas (@gabo_cuevas) 25 de septiembre de 2019

Usuarias de redes sociales apoyaron la reacción de Kate del Castillo, y pidieron que el reportero actuara de manera profesional.

“Es horrible y nefasto que te digan amor, mi reina, hermosa, y más cuando es un trato profesional. Eres periodista ¿no? ¡Compórtate como tal! ¡Es una falta de respeto! Bien por Kate del Castillo. ¡La apoyo!”, señaló una persona.

“Las mujeres tenemos nombre. No es tu comadre y aunque lo fuera no puedes andarte con esa confianza en el ámbito profesional. Es falta de respeto para ella y tu trabajo”, añadió otra.

“¿Para qué decirle amor? ¿Por barbero? ¿Para qué te contesté a ti primero? ¿Para caerle bien? Ella estaba en su derecho a corregirte, tal vez pensó que te pasaste de listo o igualado, es más respetuoso hablarle a una persona por su nombre que decirle ‘amor’”, planteó una usuaria más.

La protagonista de Ingobernable, de Netflix, actualmente se encuentra actuando en la obra The way she spoke, de Isaac Gómez, que aborda los feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez. Una puesta que representó un reto a la actriz, pues es totalmente hablada en inglés y en laS entrañas de Nueva York.

Kate del Castillo llegó hace años a Estados Unidos con el único objetivo de ampliar sus horizontes y ponerse nuevos retos como actriz, pues aunque en México era reconocida, ella no desea encasillarse en los papeles que sólo le ofrecían en las telenovelas.