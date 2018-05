‘No te enganches, todo pasa’: César Lozano - Noroeste

CONFERENCIA MOTIVACIONAL

‘No te enganches, todo pasa’: César Lozano

Este jueves estará en el Centro de Convenciones de Mazatlán compartirá las estrategias para el desarrollo personal que plasma en su libro 'No te enganches, todo pasa'

Dantiela Mendoza

24/05/2018 | 09:38 AM

Dentro de su gira 2018, el doctor César Lozano estará en Mazatlán este jueves 24 de junio con su nueva conferencia motivacional No te enganches, todo pasa, en la cual, de manera divertida y constructiva, ofrece orientación para superar situaciones que limitan el crecimiento y la felicidad de las personas.

“El 90 por ciento de las personas nos enganchamos del pasado, de cosas que ya no podemos cambiar porque ya pasaron, vivimos enganchados a un futuro que no sabes si llegará, pero ahí estás sufriendo antes de que te pase y entonces se olvidan de vivir el presente, que es lo único que tienen”, expone el titular del segmento Por el placer de vivir, en el Programa Hoy, de Televisa.

El médico cirujano y partero de profesión, pero motivador y coach por vocación, explica que en ocasiones, algunas personas se enganchan a diversas situaciones que deberían pasar por alto, no solo porque lastiman, sino porque en realidad no iban con la intención de afectarlos, pero se aferran en recordar los actos, palabras o hechos del pasado como si fueran algo personal.

Basado en el best seller del mismo nombre, la conferencia está dirigida a todo tipo de público, incluso preadolescentes, ya que esta tendencia de “engancharse” ocurre a cualquier edad, incluso en la infancia, no solo en la edad adulta o entre adolescentes.

“Cuando hablo de engancharnos es referirme a cuando nos aferramos a lo que amamos, a lo que conocemos, a lo que no debemos hacer, inclusive, a lo que nos hace daño, a las personas que no tienen nada que aportarle ya a nuestra vida, a cosas que ya no tenemos, pero nos están robando la felicidad”, destacó Lozano, durante una entrevista vía telefónica con Noroeste.

El conferencista internacional y autor de ocho libros de auto ayuda ofrecerá en su ponencia herramientas para aprender a vivir tranquilos y con optimismo, confirmando que todo pasa, que el dolor es opcional y que la vida, aún con sus contratiempos, es una gran oportunidad para ser felices.

“Serán dos horas en las que podrán comprender, reírse y aprender que todo pasa, que no hay por qué engancharse. Yo les daré las herramientas para hacer esos cambios de actitudes que los están llevando al fracaso en su matrimonio, en su familia, en su relación con las demás personas y todo porque vivimos enganchados de alguna manera.

“Nos enganchamos tanto a las personas con las que más convivimos en el ámbito familiar o laboral, que somos capaces de tratar de modificar, para bien o para mal, sus vidas. Estoy plenamente convencido de que su asistencia puede incitar los cambios necesarios para empezar a ser felices, vayan y no se arrepentirán”, añadió.

En la conferencia y el libro, Lozano invita a no engancharse a la gente tóxica, a las relaciones destructivas, a los maestros de la queja, al resentimiento, al dolor, a la gente metiche, a los malos hábitos y a otras actitudes negativas que no contribuyen a la felicidad.

La conferencia con el doctor César Lozano será este jueves 24 de mayo, a las 20:00 horas, en el Centro de Convenciones, los boletos están a la venta en el Hotel Olas Altas Inn y Sonora Ticket. Más información por WhatsApp: 669 982 7516.