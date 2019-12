'No te olvides de la beca, viejo, porque no maâ€¦ ya no tengo lÃ¡piz', dice mujer a AMLO; se vuelve viral

'No te olvides de la beca, viejo, porque no ma… ya no tengo lápiz', dice mujer a AMLO; se vuelve viral

López Obrador recorría un poblado de México cuando la mujer se acercó a la ventanilla de su camioneta para hablarle

Sinembargo.MX

21/12/2019 | 05:00 AM

Foto: Tomada de video

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).– Una mujer le pidió a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que no se olvide de la beca porque ya no tiene para comprar un lápiz. “No te olvides de la beca, viejo, porque no mames, ya no tengo lápiz”, dijo la mujer. Las imágenes, captadas por ella misma, se han vuelto vitales. López Obrador recorría un poblado de México cuando la mujer se acercó a la ventanilla de su camioneta para hablarle. Las imágenes han sido reproducidas millones de veces. Se desconoce el punto exacto en el que fueron grabadas. El Presidente sonrió ante la cámara y después siguió su camino. “PEÑA TE LA PELA” A Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, Enrique Peña Nieto se la “pela”; eso le dijo una mujer al mandatario mexicano durante un encuentro en un aeropuerto del norte del país en octubre. Un video registró el curioso momento. A su llegada a Ensenada, Baja California, el Jefe del Ejecutivo federal fue recibido por varios pobladores de dicho municipio, entre ellos, una mujer que mencionó “en el pasado había un cochinero”. “Yo sé que tú eres mi Presidente y la neta la vas armar bien chingón, Peña Nieto te la pela”, exclamó la mujer. “Bueno, eso sí”, respondió el tabasqueño mientras la abrazaba efusivamente y los presentes hacían bulla.

