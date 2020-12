No tenemos ningún trato con otros partidos, pero no podemos negar que hemos tenido pláticas: Cuén Ojeda

El dirigente del PAS señaló que las alianzas son parte de la ley y que terminan con el proceso electoral, y cada partido se va a lo suyo

Emma Leyva

11/12/2020 | 10:55 AM

De cara al proceso electoral 2021 en el estado, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló que no hay ningún trato con ningún otro partido político, pero que no puede negar que sí ha tenido pláticas con algunos.

"Nosotros no hemos hecho trato alguno con ningún partido político, no puedo negar que ha habido pláticas, pero las pláticas son para valorar lo que está pasando aquí en Sinaloa, pero nunca el PAS ha puesto algo sobre la mesa, ni ha pedido nada a algún partido político y hay que aclararlo porque de repente se generan ese tipo de situaciones", comentó.

El ex rector de la UAS expresó que esto es algo que se encuentra en la ley y en la normatividad electoral, pero que es muy criticado y no debería serlo.

"Es normal, las alianzas el fin último casi es hacer sinergia para ganar procesos electorales, una vez que termina el proceso electoral, cada partido se va a lo suyo, ya no existe la alianza electoral, eso es muy importante comentarlo porque dicen que se desnaturaliza un partido si se une con otro partido equis y eso no es cierto, la verdad que por algo está en la normatividad electoral y lo cierto es que eso termina el día de la elección".

Habló de las expectativas que se tiene por parte del Partido Sinaloense en las próximas elecciones.

"No tenemos nosotros todavía, lo que sí puedo comentar es que va a haber sorpresas, ya no son los tiempos de antes, ya no hay un partido hegemónico".

Señaló que están listos para el próximo proceso electoral, ya que el Partido Sinaloense es el que más militantes tiene.

"De los 11 partidos políticos, nosotros somos el único local y con más militantes y es producto de ocho años de trabajo ininterrumpido", expuso.

"La verdad que nos sentimos fuertes, nos sentimos bien, ya prácticamente estamos listos para la competencia".