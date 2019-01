No tengo bienes; la quinta de Palenque estÃ¡ a nombre de mis hijos: AMLO

No tengo bienes; la quinta de Palenque está a nombre de mis hijos: AMLO

El Presidente señala que ya presentó su declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública

noroeste.com

04/01/2019 | 07:09 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que ya presentó su declaración de bienes ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) y no tiene más que la quinta de Palenque, la cual ya está escriturada a nombre de sus cuatro hijos.

"No tengo bienes más que la quinta de Palenque que ya está escriturada a nombre de mis hijos. Yo tengo derecho al usufructo hasta que deje de existir, ese es el acuerdo y está en la escritura pública. Son 12 mil metros cuadrados que pertenecen a mis cuatro hijos”, afirmó.

El mandatario enfatizó en su conferencia matutina que nunca le ha interesado el dinero y lucha por ideales y por principios. Además, aclaró, que para no ofender a nadie, “no todo el que tiene es malvado”.

"Hay muchos ciudadanos que han acumulado fortuna, bienes de manera legal con su esfuerzo, con su trabajo, que merecen respeto. Nada más aclaro que nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales, pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales, sino estar bien con nosotros mismos, nuestra conciencia y el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto”, dijo López Obrador.

El político tabasqueño reiteró que la misma declaración de bienes deberán hacerla todos los servidores públicos de su Gobierno, aunada a la de sus familiares cercanos.