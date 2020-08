‘No tengo cola que me pisen’: Alcalde de Mazatlán

Luis Guillermo Benítez Torres califica de falsas las acusaciones que el PAN hizo ante la Auditoría Superior del Estado por la compra de luminarias

Alma Soto

03/08/2020 | 12:53 AM

MAZATLÁN._ “Es falso totalmente, todos los señalamientos son falsos, no tengo cola que me pisen”, declaró el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ante la denuncia que presentó el Partido Acción Nacional ante la Auditoría Superior del Estado por lo que consideran una compra irregular de 118 luminarias por las que se pagaron 21 millones de pesos.

Dijo que la denuncia, de la que se informó esta mañana por los directivos estatal y municipal del PAN a través de una conferencia de prensa virtual, no le merece opinión alguna.

“La verdad viniendo del PAN no me voy a desgastar mucho, dejaron una estela de corrupción en el País, de inseguridad, no tiene caso subirme al ring con ellos, además de que los porcentajes que tienen en el estado ni siquiera pintan”, manifestó.

Las luminarias a las que hace referencia la denuncia del PAN se instalaron a lo largo de la Avenida Rafael Buelna, como parte de la aportación del Municipio a la obra, que originalmente sería únicamente el recurso para la introducción de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.