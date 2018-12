No tengo derecho a fallar, la promesa de LÃ³pez Obrador tras protestar como Presidente

No tengo derecho a fallar, la promesa de López Obrador tras protestar como Presidente

En su discurso en la Cámara de Diputados, el nuevo Mandatario federal se compromete a combatir la corrupción, la violencia y el sistema económico neoliberal impuesto por los últimos cinco presidentes, al que calificó como un lastre para el País por la pobreza

Sibely Cañedo

MÉXICO._ Sin darse derecho a fallar, y con el compromiso de poner punto final a la historia de violencia y corrupción que ha dejado el régimen neoliberal, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el primer Presidente de México con orientación de izquierda en la historia reciente del País.

Luego de recibir la banda presidencial y jurar cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el nuevo Presidente dirigió un discurso de una hora 20 minutos en el que ofreció no sólo un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen que acabe con el modelo económico actual, del que enumeró saldos negativos: nulo crecimiento económico, privatización de bienes públicos, saqueo de recursos naturales, empobrecimiento de millones de mexicanos, aumento de la deuda pública y de la violencia.

“La crisis de México se originó, no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada”, expresó.

“El distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción.

“La política económica neoliberal ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país... En este periodo el poder adquisitivo se ha deteriorado en 60 por ciento, el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta”, ejemplificó.

En esa tónica, adelantó el desmonte de reformas que fueron consideradas trascendentales en los últimos sexenios encabezados

por el PRI y el PAN, como la reforma energética y la educativa.

Además, afirmó, antes de esta etapa México era autosufi ciente en energéticos y en producción de maíz, insumos de los que ahora se importa más de la mitad de lo que se consume, y además refirió que los jóvenes han carecido de oportunidades y han sido denigrados al etiquetarlos como “ninis” (“ni estudian ni trabajan”).

Ante legisladores, invitados y jefes de Estado que arribaron al pleno del Congreso de la Unión, López Obrador refrendó los compromisos de implementar la austeridad republicana, de no aumentar los impuestos, de no más “gasolinazos” y no más deuda pública.

Y en uno de los temas polémicos, aseguró que combatirá la corrupción sin perseguir a los funcionarios del pasado.

“No es mi fuerte la venganza, en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir”.

Entre gritos de “¡Pre-si-dente!”, el originario de Macuspana, Tabasco, insistió en que privilegiará la reconciliación nacional por encima del castigo a los corruptos, pues no alcanzarían las cárceles ni los juzgados y se perdería tiempo para la reconstrucción nacional.

“Pondremos orden en la cúpula del poder porque la corrupción se promueve y se practica fundamentalmente desde lo alto hacia los niveles inferiores, es decir, vamos a limpiar al gobierno de corrupción de arriba para abajo como se limpian las escaleras”.

No más gasolinazos, responde a panistas

“Ahora resulta que los que aumentaron el precio de las gasolinas, están pidiendo que bajen”.

Así fue la réplica de AMLO ante el reclamo de la fracción panista de la Cámara de Diputados, que sostenían pancartas contra el alza a combustibles.

En uno de los momentos de tensión dentro el recinto, el Presidente de México habló del fracaso de la reforma energética, pues aseguró que no ha logrado sus objetivos de atraer la inversión y aumentar la producción de petróleo.

“Considerando las leyes aprobadas, a este año se producirían 3 millones de barriles de crudo diarios, y en realidad se producen 1 millón 763 mil barriles, 41 por ciento menos de lo estimado”, manifestó ante la presencia del presidente saliente, Enrique Peña Nieto, a quien se le veía incómodo durante la ceremonia de transmisión de poderes.

Al contrario, apuntó el tres veces candidato presidencial, México se ha convertido en importador de gasolinas, ya que desde hace 40 años no se construye una refinería nueva.

Aseguró que se rehabilitarán las seis existentes y se edificará una refi nería de petróleo para, en un periodo aproximado de tres años, estar en condiciones de bajar los precios de las gasolinas.

Sin derecho a fallar

Siguiendo con su discurso de campaña, colocó la honestidad como principal valor de su gobierno.

“Estoy preparado para no fallarle al pueblo. No tengo derecho a fallar”, sentenció.

De hecho, reveló que en dos años y medio se someterá a la revocación de mandato, para que el pueblo soberano decida si permanece o no en el cargo: “porque el pueblo pone, el pueblo quita”.

Insistió en que la Cuarta Transformación no irá tras la persecución de los corruptos del pasado, pero aplicará con rigidez para los funcionarios del nuevo régimen.

“Esto aplica para colaboradores, compañeros de lucha, amigos y familiares”.

Y de una vez, advirtió que si alguien de su familia comete algún delito deberá ser juzgado como cualquier otro ciudadano.

“Sólo responderé por mi hijo Jesús por ser un menor de edad”, acotó.

Entre muchas líneas de acción, impulsará una reforma de ley para hacer de la corrupción un delito grave, ordenará la creación de una comisión de la verdad para resolver el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, y urgió al Congreso a aprobar la creación de una guardia nacional para buscar la pacificación del país.

¿A QUÉ SE REFIERE AMLO CUÁNDO HABLA DEL RÉGIMEN NEOLIBERAL QUÉ ELIMINARÁ?

PRINCIPIOS BÁSICOS:

■ La mínima participación del Estado en la economía de un país.

■ La poca intervención del gobierno en el mercado laboral.

■ Privatización de empresas estatales.

■ Libre circulación de capitales internacionales y el énfasis en la globalización.

■ Apertura total a la inversión de compañías transnacionales.

■ Adopción de medidas contra el proteccionismo económico.

■ La operación de las actividades económicas son notoriamente mas simplificadas, ya que se resume la burocracia del estado en el proceso.

■ Oposición al exceso de impuestos y gravámenes.

■ Aumento de la producción.

■ La base económica formada por empresas privadas.