No tengo interés en la elección, mi 'grilla' es el trabajo, asegura el Gobernador de Sinaloa

De cara a su último año de Gobierno, Quirino Ordaz Coppel asegura que dejará en manos de la ciudadanía si se mantiene el PRI en el poder o cede a actores de otros partidos

José Abraham Sanz

En el cierre de su tercer y penúltimo año de gobierno y a unos días de que se intensifique la actividad política entre aspirantes a participar, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel dijo no tener interés en esta elección y que se dedicará solo a cerrar su ciclo impulsando a Sinaloa.

Ordaz Coppel se resistió a opinar sobre algunas situaciones políticas actuales o sus favoritos, y que espera que sea la gente la que vaya a decidir si se mantiene en el poder el Partido Revolucionario Institucional, mismo que lo llevó al poder, o haya transición con Morena.

-Ya estamos en tiempos electorales, ¿ya tiene su favorito?

A ver. Yo, lo que tengo es todo el deseo de terminar muy bien mi administración, de dejar un buen nombre y de seguir chambeando. Esa es mi chamba como Gobernador; yo ya gané una elección, yo ya participé y tengo esta gran oportunidad de estar aquí, ya los partidos en su momento serán los que decidan o vayan decidiendo a quiénes postulan, pero esa es otra bronca, ya es otra cancha y de otros actores.

-¿A poco no le mueve la elección a Gobernador?

Me movió cuando fui candidato.

-¿Ahorita ya no?

Ahorita yo ya soy Gobernador.

-El asunto este de Sergio Torres y su destape, haberle dicho que no al PRI, ¿ya habló usted con él?

A ver, yo creo que es algo, ya es una decisión, particular de él y seguramente...

-Me refiero específicamente a que él pertenecía a su equipo de trabajo y se fue de esta manera...

A ver, él hizo lo que como Secretario de Pesca, lo que yo siempre le encomendé y le pedí a que estuviera en tierra y en los campos pesqueros, que es lo que le he pedido a la nueva Secretaria, que esté allá, que esté en el territorio, atendiendo a los pescadores y cumpliendo el compromiso...

-¿Se quedó satisfecho con lo que hizo Sergio Torres ahí (en la Secretaría de Pesca)?

La verdad, las cosas se hicieron y se hizo un buen trabajo y ¿qué sigue?, bueno, pues ya quedará en la decisión de otras u otros funcionarios, que deseen participar, pues ellos tomarán la decisión de hacerlo.

-¿Le avisó antes que se iría? Porque se pudiera pensar que se fue dejando la chamba tirada...

No, no, no, no. Él cumplió hasta el último día su misión y, bueno, fue una decisión que él tomó y presentó su renuncia como lo puede hacer cualquier otro funcionario que desee participar, y si quieren para algún cargo de elección popular, seguramente habrá otro más que en su momento harán lo propio.

-¿Cómo puede usted garantizar que su gobierno no va a intervenir en la próxima elección?, tomando en cuenta que hay otros funcionarios que ya han manifestado públicamente su intención de participar.

A ver, yo no tengo ningún interés en eso, mi interés es mi chamba, mi grilla es el trabajo, yo estoy permanentemente en los municipios y haciendo todo lo que estamos platicando y para eso me eligieron, así es que hasta el último día trabajaré en ese sentido y con ese fin y objetivo de seguir impulsando y apoyando la mejora de Sinaloa.

-¿Cree que pueda haber condiciones para que repita el PRI aquí en Sinaloa o cómo ve las posibilidades de Morena?

Eso es decisión ya de la gente.

-¿No quiere opinar?

No, eso es decisión de cada quien. Lo que sí yo veo ahorita en estos tiempos, por todo lo que estamos viviendo, es que la mente de la gente está en el problema económico, en la economía, hay mucha preocupación, y en la salud, a diferencia de otros momentos, previos a contiendas electorales, donde quizás habría mucho más, se vería más ruido, efervescencia, yo ahorita veo a la gente más centrada u ocupada en los temas económicos o de salud.

-El hecho de que ya ganado o recuperado el PRI en estados como Coahuila, ¿no le pone a pensar de lo que vaya ocurrir aquí en Sinaloa?

Es que a mí ya no me toca participar, ya le toca a los partidos y ya será la circunstancia y realidad de tal entidad y en su momento iniciará el proceso electoral y los partidos postularán, y cada quien decide en qué momento, esa ya es bronca y tarea de ellos.