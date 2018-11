No testificarÃ¡ en juicio contra el Chapo, asegura Kate del Castillo

No testificará en juicio contra el Chapo, asegura Kate del Castillo

La actriz mexicana señaló que la Fiscalía de Estados Unidos no la llamó para que testificara contra el capo sinaloense

La actriz mexicana Kate del Castillo, aseguró ayer lunes, que la Fiscalía de Estados Unidos no le ha llamado, por lo que no testificará en el juicio contra el narcotraficante sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias el Chapo, que se lleva a cabo en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

"Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios! Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no", afirmó la actriz mexicana entrevistada por la cadena Telemundo, quien se encuentra en Colombia grabando 'La Reina del Sur 2'.

Del Castillo, de 46 años de edad, reconoció que se ha enterado de algunas cosas del juicio contra el Chapo, pero acotó que no tiene "tiempo para seguir" el proceso. La actriz y su homólogo Sean Penn lograron reunirse con el Chapo -cuando éste todavía era prófugo de la justicia-, en algún lugar de la Sierra Madre Occidental mexicana, en octubre del 2015.

El encuentro se dio a conocer a través de un artículo escrito por el actor estadounidense para la revista Rolling Stone, a principios del 2016, un día después de que las autoridades mexicanas recapturaran al capo en Los Mochis, Sinaloa.

La actriz había tenido contactos con Guzmán Loera durante meses por mensajes telefónicos y a través de sus abogados. Estos comenzaron después de que el capo la buscara debido al interés que le generó una carta que Del Castillo publicó en su cuenta de la red social Twitter, en 2012, en la que le pedía al sinaloense que "traficara con el bien".

Luego se dio a conocer un video del narcotraficante sinaloense donde él mismo afirma que es exclusivo para la actriz. Dicha grabación se presentó como parte de la evidencia otorgada por la Fiscalía de Nueva York y se requeriría confirmar su autenticidad, según informes de la prensa estadounidense.

El 11 noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) determinó archivar en definitiva, por falta de pruebas, la averiguación previa iniciada contra la actriz, a raíz de su encuentro con el capo sinaloense.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) autorizó el no ejercicio de la acción penal en la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDCS/523/2015, mediante la cual investigó a la actriz por los delitos de encubrimiento y lavado de dinero.

El juez federal Augusto Octavio Mejía Ojeda validó desde el 16 de mayo la determinación de la PGR y con ello el caso fue archivado en definitiva. Según el diario Reforma, que informó del hecho, Del Castillo acababa de presentar un nuevo amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito en la materia, con número 923/2017, para obligar a la PGR a responderle su solicitud de acceso a la resolución de la indagatoria.

Su reclamo es que, dada la afectación que le ocasionó esta averiguación previa, que puso en duda su honorabilidad y reputación, es un derecho humano saber la dictaminación final de la SEIDO donde Kate del Castillo libra las acusaciones y sospechas.

La postura de renuencia de la PGR se fundamentó en que la actriz que vive en Estados Unidos -y no ha regresado a México desde que se conoció su reunión con el Chapo-, no compareció a declarar y tampoco designó ante el Ministerio Público a sus abogados, razón por la que no puede darles acceso a las actuaciones en la indagatoria.

A pesar de que la PGR siempre la consideró como testigo y no como indiciada, ella reviró en su amparo que sí fue objeto de una investigación como si hubiese sido responsable de un delito. Su dicho se basa en los documentos a los que tuvo acceso por la vía judicial, en los que comprobó que la SEIDO pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos información sobre ella y su empresa, Kate del Castillo Productions, Inc.

Los estadounidenses, aseguró Del Castillo, le aportaron a la PGR sus registros de llamadas telefónicas, tanto de entrada como de salida, así como información de la empresa Tequila Honor del Castillo.

El 24 de enero del 2017, el juez Mejía Ojeda falló un amparo en el que ordenó a la PGR determinar la indagatoria que mantenía sobre Del Castillo. Luego, el 31 de enero, Salvador de Santos Endo, fiscal de la SEIDO, envió al juez el oficio UEIDCS/CGC/943/2017, donde le informó que había sido autorizado el no ejercicio de la acción penal.

Sin embargo, el asunto no quedó finiquitado sino hasta el 16 de mayo del 2017, después de que la quejosa hiciera algunas manifestaciones en el amparo, el juzgador declarara el cumplimiento de la PGR y se tuviera por consentida dicha resolución.

Antes, el 30 de junio del 2017, la actriz acudió a las oficinas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, para denunciar al Gobierno Federal mexicano, por lo que consideraba como una violación de sus derechos humanos, esto tras que se difundiera información que ella consideraba "falsa", al vincularla con el narcotraficante sinaloense.

También interpuso una demanda contra la PGR, mediante la cual pedía 70 millones de pesos para la reparación del daño moral, que supuestamente sufrió tras ser investigada por las autoridades federales por el encuentro que sostuvo junto al estadounidense Sean Penn, con el narcotraficante sinaloense.

El 20 de octubre del año pasado, el servicio de entretenimiento en línea Netflix, lanzó la serie 'Cuando Conocí al Chapo', historia narrada en exclusiva por la actriz mexicana para la plataforma, como una coprodución de ella y la empresa 25/7.