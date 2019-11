No tuvimos la dirección correcta, dice Miguel Herrera sobre la derrota de América ante Tigres

El Piojo rescató el funcionamiento de su equipo, pero lamentó las decisiones de sus dirigidos en la zona del ataque

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ La derrota en casa ante Tigres por la ida de los cuartos de final del Apertura 2019 deja muy mal parado al América en la serie.

Miguel Herrera, estratega de las Águilas, sabe que debe plantear un partido perfecto en el Universitario y darle la vuelta al global para seguir vivo en la liguilla.

El “Piojo” rescató el funcionamiento de su equipo, pero lamentó las decisiones de sus dirigidos en la zona del ataque.

“Errores que son puntuales, que hacen que el rival los aproveche; la tuvimos varias veces enfrente del arco, no pateamos, preferimos pasar, desafortunadamente no tuvimos la dirección correcta. El equipo jugó bien, encimó y el futbol es de goles y no los hicimos.

“No la metimos. Ellos fueron prácticos y nosotros no la metimos. Debemos ir a ganar, no queda de otra y no pensar que debemos hacer dos goles. Apelaremos a jugar bien y esperar a ser contundente” sentenció el estratega del cuadro capitalino.

🎙️ | Conferencia de Prensa con @MiguelHerreraDT “Tenemos que ir a hacerlo. Debemos tener un partido que raye en la perfección" pic.twitter.com/QM6rwZH3kB — Club América (@ClubAmerica) November 29, 2019

Por último, Miguel Herrera evitó hablar del arbitraje a pesar de la pésima actuación de los silbantes (especialmente con el VAR) y fue tajante para la vuelta en el “Uni”.

“Tenemos que hacer un partido rayando en la perfección”.

LEER: Tigres se lleva ventaja del Estadio Azteca; remonta y vence 2-1 a las Águilas del América