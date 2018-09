No vamos a meter a la cárcel a algún famoso, dice AMLO, en medio del escándalo de Rosario Robles

El Presidente electo Andrés Manuel López Obrador y Luisa María Alcalde Luján, futura titular de la Secretaria del Trabajo, presentaron los ejes del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

López Obrador dijo que no se permitirá ningún acto de corrupción en este programa y reiteró que su Gobierno no perseguirá a nadie.

“No vamos a perseguir a nadie ni a meter a la cárcel a ningún famoso de la política o empresario”, mencionó AMLO en medio del escándalo de una presunta corrupción que involucra a Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Sedatu

Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo de México, y Luisa María Alcalde Luján, futura titular de la Secretaria del Trabajo, presentaron los ejes del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, con el que se buscará que 2 millones 600 mil participantes puedan vincularse con universidades y empresas de manera laboral.

“Me da gusto ser testigo del inicio de este programa por su contenido social y lo que significa como factor de desarrollo social, su distintivo humanista y para hacer frente al problema de la inseguridad”, dijo el Presidente electo al anunciar que el proyecto tendrá una inversión de 110 mil millones de pesos.

Sobre la corrupción en los programas sociales dijo: “En este programa no se permitirá la corrupción. Se acabó la simulación de programas, las facturas falsas. Va a haber una etapa nueva”.

Mencionó que “no vamos a perseguir a nadie, no es mi fuerte la venganza, no vamos a la política de siempre, de, por razones espectacularidad, meter a la cárcel a algún famoso de la política o el sector empresarial o del mundo incluso del espectáculo, nada de eso, no necesitamos eso, pero desde luego hay procesos en curso”, dijo López Obrador en medio del escándalo de una presunta corrupción que involucra a Rosario Robles Berlanga, actual titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

De acuerdo con el diario Reforma, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que de mil 900 millones de pesos del erario público asignados por la Sedesol y la Sedatu a empresas durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, más de 700 millones fueron transferidos en efectivo a diez domicilios.

López obrador dijo hoy que “Jóvenes Construyendo el Futuro” no es un programa experimental: “Estamos hablando de 2 millones 300 mil jóvenes, es algo importante nunca antes visto”.

“Se busca no darle la espalda a los jóvenes, que tengan la opción de poder tener garantizado el derecho al estudio y trabajo. Si esto se logra vamos a tener buenos resultados, vamos a competir al tú por tú con los que están jalando a los jóvenes (el crimen organizado)”, mencionó.

El Programa

El programa incluirá una beca por 3 mil 600 pesos y seguro médico para cada joven y el rango de edad de la población objetivo será de 18 a 29 años. La inscripción será a partir de enero de 2019 y todos los interesados acudirán a los centros de registro. Ahí se realizará la selección.

“Hoy se abre la puerta para que entre todos saquemos adelante a una generación. La tasa de desempleo de los jóvenes en México es tres veces mayor que los trabajadores mayores de 30 años. Es posible una alianza entre el sector público y privado para dar empleo a estos jóvenes”, dijo Alcalde en conferencia en la que también estuvieron presentes Alfonso Romo, perfilado como Jefe de Oficina de la Presidencia, el próximo titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y representantes de organizaciones.

En México, de acuerdo con cifras del Inegi, más de cuatro millones de jóvenes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.

Se pretende que el 70 por ciento del apoyo del programa venga del sector privado, el 20 por ciento del sector público y 10 por ciento del sector social, especialmente de organizaciones que apoyan a los jóvenes.

“Los jóvenes inscritos al programa lograrán la adquisición de nuevas herramientas y habilidades para una vinculación con las empresas mediante la formación de una red de tutores”, dijo Alcalde.

Detalló que el programa tiene dos modalidades: una es vincular a los jóvenes a la educación universitaria, y la segunda es la capacitación en el trabajo, que será coordinada por la STPS.

Elisa María Sánchez, de México Unido contra a Delincuencia, sugirió al equipo de AMLO pensar el programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” como una política pública, pues recordó que “el sexenio pasado se nos acabó la política de prevención”.