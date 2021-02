No vamos a pagar estructura, sino vamos a hacer un acuerdo, dice Rocha Moya

El candidato a la gubernatura por Morena asegura que al alianza con el Partido Sinaloense no es para 'pagar' por una estructura con candidaturas

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ El senador Rubén Rocha Moya, candidato a la gubernatura por Morena, aseguró que al alianza con el Partido Sinaloense no es para “pagar” por una estructura con candidaturas.

Además señaló que ya ha hablado con muchos líderes dentro de Morena que abiertamente habían manifestado su inconformidad por la posibilidad de esta alianza con el PAS.

“Claro, por supuesto que a nosotros nos va a beneficiar mucho que el PAS tiene una estructura estatal, pero no es estrictamente... no vamos a pagar estructura, sino vamos a hacer un acuerdo”, expresó.

Al término de la conferencia de prensa en la que acompañó a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y al propio Héctor Melesio Cuén Ojeda, dirigente estatal del PAS, para anunciar la alianza, Rocha Moya dijo que aunque conoce que algunos están en desacuerdo, ya ha tenido la oportunidad de “procesar” la inconformidad.

“Sí, ya he platicado con muchos, algunos mantiene su desacuerdo, pero conmigo, me han hablado, y me han dicho, la señora (Senadora) Imelda (Castro) por ejemplo: tú eres el candidato, nosotros vamos a apoyarte, estamos en esto, no tenemos problema”, expresó.

“En Mazatlán se habían manifestado, ya nadie se acuerda, lo hemos procesado; es que en política tienes que procesar, tienes que hacer política, no tenemos problemas”.

El 9 de enero de 2021, un grupo encabezado por la Senadora Imelda Castro y el Presidente Municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, además de las diputadas federales Merary Villegas, Yadira Marcos y Lucinda Sandoval, emitieron un posicionamiento para rechazar la posibilidad de que Morena completar una alianza con el PAS, a favor de la candidatura de Rocha Moya por la gubernatura de Sinaloa.

En la reunión también estuvieron presentes las diputadas locales Lucila Sandoval, Beatriz Adriana Rodríguez y María Victoria Sánchez, además del diputado Fernando Mascareño y, a través de un mensaje, el diputado federal Iván Ayala.

“No todos, nadie alineado, con todos hemos tenido desacuerdo, hemos buscado que haya la menor disidencia, nunca va a acabar disidencia, menos en los partidos, la unanimidad no existe, y el que quiera unanimidad no viva en este mundo”, señaló.

“Una pluralidad se construye en los proyectos, muchos compañeros que no están de acuerdo, pero van a ser candidatos, van a tener el beneficio de la alianza, etcétera, etcétera”.

Rocha Moya también admitió que será difícil dejar contentos a 3 mil aspirantes de Morena en Sinaloa a 24 diputaciones locales y 18 presidencias municipales, menos las que se compartirá con el Partido Sinaloense.

“Es muy complicado, pero te aseguro, que una gran cantidad de esos tres mil, son compañeros que tienen mucha convicción, que los detiene su apoyo al Presidente López Obrador y los detiene su apoyo a la propia candidatura nuestra”, dijo.