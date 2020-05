No vemos voluntad del Ayuntamiento de transparentar compras y gastos por Covid-19: Regidor

Eusebio Telles Molina, del Partido Acción Nacional señaló que desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro ha dejado mucho que desear en materia de transparencia, y ahora con los recursos erogados a combatir el Covd-19, no ha sido la excepción

Antonio Olazábal

Desde que inició la administración de Jesús Estrada Ferreiro al frente del Ayuntamiento la transparencia ha sido uno de sus puntos más endebles, y hoy al no informar a la ciudadanía sobre sus gastos en la pandemia de Covid-19, se refuerza esa opacidad, afirmó Eusebio Telles Molina, Regidor del Partido Acción Nacional.

El integrante del Cabildo de la comuna sostuvo que no hay voluntad de la actual gestión de informar a la ciudadanía cómo gasta sus recursos, siendo este punto, la rendición de cuentas, uno de los más relevantes en una administración.

"La administración debe tener la voluntad, primero, de ejercer transparentemente los recursos, cosa que no vemos, entonces ante esa situación, hay municipios que se han aplicado en el tema de transparentar el gasto de una emergencia y una contingencia como la que estamos padeciendo ahorita, yo creo que nos ha quedado mucho que deber esta administración", señaló.

De momento hay cosas más importantes que la transparencia, esos son detallitos: Alcalde de Culiacán

"El Alcalde no trae la más mínima intención, no lo vemos en una apertura para poder transparentar los recursos que se están gastando, no nada más de lo que se está invirtiendo en la contingencia de Covid, sino en toda la administración pública", afirmó.

El panista sostuvo que en todas las cuentas públicas que ha visto ha encontrado cosas preocupantes, como lo es la adjudicación de la compra de lámparas led el año pasado y la poca austeridad que él ve en la actual gestión.

En Sinaloa municipios como Salvador Alvarado, Guasave y Ahome están informando a la ciudadanía sobre los gastos que están realizando durante la pandemia, por lo que Telles Molina recalcó que la transparencia es un tema de voluntades, misma que el Ayuntamiento de Culiacán no ha mostrado de momento.

"Vemos por ahí cuentas públicas que nos la presentan al vapor para votar, sin programa anual de obra, hablándote en temas generales, pero particularmente en el tema de lo que se ha gastado en Covid, para combatir el Covid en Culiacán, no traemos nada, ojalá nos presentara un informe, se lo hemos pedido, pero si no nos presenta un informe, menos la creación de un micrositio", lamentó.

"Han manifestado que se ha hecho inversión en compra de despensas, en contra de material de limpieza, en equipos para sanitización, entonces yo la verdad no veo los resultados de esas inversiones", opinó.