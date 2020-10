'No veo signos de chavismo en México; a los de FRENA les falta informarse': Patricia Armendáriz

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).– La empresaria Patricia Armendáriz dijo que no ve signos de chavismo en México, y pidió que los integrantes del Frente Nacional AntiAMLO (FRENA) se informen mejor.

“Eso del chavismo no lo veo en ningún lado, absolutamente no lo veo. Lo que veo es una gran apuesta del Presidente. Debe ganarse al sector privado. Y ahí la lleva. Ya salió el primer paquete. Si él creyera que es un Hugo Chávez, ¿crees que estaría pidiendo el apoyo del sector privado de la manera en la que lo está pidiendo?”, dijo Armendáriz durante una entrevista con el periodista Julio Astillero.

“Yo creo que fue espantarnos con el petate del muerto para que no… Hay una gran problemática en los mexicanos que no estamos conscientes de que estamos reaccionando con miedo de que nos cambien el status quo, a donde nos fue bien. Eso ha significado barreras fenomenales contra este Presidente y sustos extremos”, agregó la empresaria.

Patricia Armendáriz, originaria de Comitán, Chiapas, es doctora en Economía por la Universidad de Columbia. Como asesora del secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari representó a la Secretaría en la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el capítulo financiero.

“Hay 140 mesas en toda la República, presididas por Presidencia de la República, haciendo acuerdo de cómo sí invertir en México. ¿Crees que un Hugo Chávez, dictador, estaría haciendo eso?”, dijo Patricia durante el encuentro virtual con Julio Astillero.

El periodista cuestionó a Patricia su opinión sobre FRENA. “Es justo lo que te digo. El grupo de personas que nos acostumbramos a que nos movíamos bien y nos iba bien, y nos presentan a un señor que creemos que nos va llevar al chavismo, pues yo también saldría a la calle a hacer lo mismo. Lo que yo les pediría es que se informen bien”, respondió ella.

“Muchas veces me critican. Dicen que parezco la vocera del presidente. Y es que yo trato de explicar lo que quiso decir o lo que quiso hacer. Da susto que te digan: ‘están matando los fideicomisos, vamos por ellos’. Infórmate. Se manejaban de manera discrecional, necesitábamos ese dinero. Lo más importante y que va a salir a la luz: estaban manejados con corrupción. FRENA disminuiría muchísimo si se informara y se calmara. No va a pasar nada, al contrario, nos va a ir bien a todos. El chiste es aguantar. El chiste es acostumbrarnos a bailar rumba y no tango. Todos los empresarios que queremos a México debemos aprender a bailarlo”, agregó.

En julio, Patricia Armendáriz documentó en tiempo real detalles de la reunión de empresarios en la Casa Blanca, a propósito de la visita de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, a su homólogo estadounidense Donald Trump. Luego su nombre se volvió tendencia en las redes sociales por los comentarios a favor y las críticas que recibió.

Patricia se especializó en regulación bancaria y fue Vicepresidente de Supervisión Bancaria en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) donde diseñó el sistema de supervisión por riesgos, y participó activamente en la reestructura bancaria que tuvo lugar durante la crisis bancaria de los noventas.

En 2001 regresó a México como asesora del Presidente del Consejo de Administración de Banorte. En la actualidad es Directora General de Financiera Sustentable, Consejera de Banorte, y Asesora de varias empresas para mejorar su Gobierno Corporativo, Administración, y consecución de fondos para crecer.

Su rostro llegó a la televisión también. Hoy forma parte del programa Shark Tank México junto a otros magnates mexicanos.