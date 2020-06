No voy a cambiar, dijo Chumel Torres horas antes de que HBO le anunciara que suspende su show

El cómico ha sido acusado de racista y clasista desde hace meses por tuits y comentarios en los que parecía mostrarse insensible ante el tema. En los últimos días, esas acusaciones se agudizaron, luego de que la académica Beatriz Gutiérrez Müller le exigiera una disculpa por burlarse de su hijo, menor de edad, y cuyo padre es el Presidente Andrés Manuel López Obrador. La polémica estalló, además, cuando el youtuber fue invitado a participar en un foro del Conapred

Sinembargo.MX

MÉXICO._ HBO Latin America decidió suspender la transmisión del programa del cómico Chumel Torres “hasta nuevo aviso” y mientras la cadena realiza una investigación sobre las declaraciones hechas por el también youtuber en sus redes sociales.

Torres está permanentemente en la polémica por hacer chistes que en redes sociales se han calificado de racistas y provocan la molestia de los internautas. Sin embargo, en los últimos días, los reclamos estallaron cuando el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) lo invitó a un foro sobre racismo y clasismo.

Ante las críticas que generó ese anuncio, entre ellas la de la académica Beatriz Gutiérrez Müller –quien es esposa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y madre de un menor de edad al que Torres ha atacado e incluso le puso un apodo–, el foro se canceló. Luego, el mismo Presidente Andrés Manuel se refirió al tema.

“Ya basta de simulación. que gente racista, clasista siga soterrada, oculta, enmascarada y siga engañando ¿Cómo se va a invitar a alguien que discrimina a un acto de éstos? Es como invitar a un foro de derechos humanos a un torturador“, expuso el Jefe del Ejecutivo federal durante su gira en Puebla.

El rechazo a Torres y la ocurrencia de incluirlo en un foro sobre racismo y clasismo le costó este viernes el puesto a Mónica Maccise, titular del Conapred, y horas después, este mismo 19 de junio, la cadena HBO Latin America decidió suspender el programa del cómico.

“En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”, informó la empresa a través de un comunicado.

También este viernes por la mañana, una agencia española publicó una entrevista con Torres, quien aseguró que no pensaba cambiar su humor pese a las críticas recibidas.

“No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo este haciendo esté mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya”, dijo el youtuber.

El conductor chihuahuense ya no será parte de HBO Latin America. La cadena anunció que hará una investigación sobre los señalamientos en contra del cómico.

El programa Chumel con Chumel Torres de HBO Latin America tenía ya cinco temporadas en el canal de prepago y que se transmite también en la aplicación HBO GO.

“Sin miedo a exponer verdades que para algunos podrán resultar incómodas, en la quinta temporada Chumel utilizará la comedia como su arma más poderosa para continuar exponiendo los temas más relevantes sobre los ámbitos políticos y sociales en América Latina”, así describía HBO la llegada de la quinta entrega del programa en febrero pasado.

“Dejando a un lado lo políticamente correcto, y siempre respaldado por una investigación profunda, los temas que Chumel analizará durante la nueva temporada generarán más debate y controversia, siempre a través del humor”, agregaba en su anuncio la cadena que hoy le retira el programa a Torres.

La plataforma describía el estilo de Chumel Torres como propio del late-night e informaba que el programa estaba posicionado como uno de los programas favoritos de la audiencia.

Chumel con Chumel Torres era producido por Roberto Ríos, Paul Drago y William Benshimol de HBO Latin America Originals.

El youtuber, sin embargo, tiene años señalado como racista y clasista por tuits y comentarios en los que se muestra insensible ante un tema que ha generado diversos movimientos de rechazo en México. El cómico hace bromas sobre el color de piel de las personas y su condición social y económica, que usuarios de redes sociales consideran excesivas. Incluso se le reclamó por referirse a una mujer como “perra”.

El pasado 16 de junio, la redes sociales se llenaron de comentarios ofensivos hacia el comediante después de que se diera a conocer que Torres formaría parte del foro virtual organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) titulado “¿Racismo y/o clasismo en México?”.

El tema llegó hasta Presidencia y el Conapred optó por cancelar el foro. La propia titular del Conapred aceptó que el foro no era viable en este momento porque el invitado de referencia ha incurrido en diversas ocasiones en discursos racistas y clasistas.

Este viernes, Mónica Maccise renunció a su cargo y, más tarde, también Chumel perdió su programa en HBO Latin America.