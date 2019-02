No voy a cambiar mi seguridad personal, insiste AMLO despuÃ©s de recibir amenazas en Salamanca

No voy a cambiar mi seguridad personal, insiste AMLO después de recibir amenazas en Salamanca

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este viernes que no redoblará su seguridad, luego de que ayer, en Salamanca, Guanajuato, una banda del huachicol lo amenazó con una manta y, además, colocó un explosivo –que se logró desactivar– en una camioneta que se abandonó en las inmediaciones de la refinería de esa ciudad

Ciudad de México (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que no va a hacer caso a ninguna intimidación y reiteró que el que lucha por la justicia no debe de temer. “Vamos a continuar de la misma manera, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Era una situación de pena ajena, todos los aparatos de protección excesivos, se impedía la comunicación del Presidente con los ciudadanos”, dijo.

Ayer se reportó una camioneta con un artefacto explosivo que fue abandonada cerca de la refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salamanca, Guanajuato. Había un mensaje presuntamente firmado por el Cártel Santa Rosa de Lima y dirigido al Presidente Andrés Manuel López Obrador. Era una amenaza.

“Yo tengo que estar escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz”, añadió. “No vamos nosotros a caer en ninguna provocación. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila, vamos a seguir con el programa de transformación: se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso”, destacó López Obrador.

También informó que “antier, de acuerdo a los datos, hubieron homicidios en Guanajuato y es un estado que nos preocupa mucho, es como el caso de Baja California, porque han habido muchos homicidios, pero viene de un tiempo para acá”.

Sin embargo, dijo, “Ayer, por ejemplo, que apareció esta manta, afortunadamente en el reporte que tenemos de hoy, ayer hubo cero homicidios en Guanajuato”. “Yo espero que vayamos serenando al país, no queremos la guerra”, insistió.

COMBATE AL HUACHICOL GENERA AMENAZAS

Fuentes oficiales confirmaron al diario mexicano Reforma que el artefacto contenía explosivo Emulex 1, “usado para la minería, canteras o demoliciones”’. De acuerdo con los reportes de prensa, 200 elementos de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y agentes estatales fueron movilizados.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos. Hay (sic) te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima”, decía el mensaje.

José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, es el líder del cártel Santa Rosa de Lima.

Sobre el tema, el Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas, informó ayer que se halló una manta con amenazas hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador por el combate al robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) cerca de la Refinería de Salamanca, en Guanajuato. La manta alertaba de un explosivo dejado en una camioneta.

Cuevas dijo que la manta fue firmada por un supuesto líder del huachicol. Añadió que tanto las autoridades federales como estatales investigan el hecho para confirmar la veracidad de la amenaza. “Es un asunto que tiene que ver con los operativos y el alcance del combate al robo de combustible y a la disputa que hay entre los diferentes cárteles”. dijo el vocero.

Luego, fuentes confirmaron al diario Reforma que el artefacto abandonado tenía un explosivo Emulex 1, que se usa para las demoliciones en minería.

SOBRE LA VIOLENCIA EN TIJUANA: El Presidente también habló esta mañana sobre el operativo que comenzará el próximo lunes en Tijuana, Baja California. El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, informó que se reforzará la seguridad de esa ciudad fronteriza con mil 800 elementos.

“Ya comenzamos el lunes este plan en Tijuana, en efecto ha crecido el número de homicidios. Ayer se registraron cuatro, de acuerdo al reporte de hoy por la mañana. Es de las ciudades donde ha habido más violencia en estos últimos tiempos. Por eso este plan”, dijo López Obrador.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, explicó que el plan que se iniciará el próximo lunes es una estrategia de protección a la ciudadanía, donde se va a reforzar Tijuana con efectivos militares, y la Policía federal y estatal.

“Vamos a cubrir la ciudad, vamos a dividir la ciudad en diferentes sectores, cubriendo las áreas de mayor incidencia delictiva”, informó. El General explicó que será un operativo conjunto con mil 800 elementos trabajando en el área.

A su vez, el Jefe del Ejecutivo federal informó que el 80 por ciento del operativo de seguridad tiene que ver con las oportunidades de empleo.

“Vamos a buscar serenar el país, con trabajo, con bienestar. Eso es lo fundamental de la estrategia de seguridad. 80 por ciento es oportunidades de empleo y bienestar; y 20 por ciento es lo que tiene que ver con garantizar la seguridad pública, con la creación de la Guardia Nacional”, dijo el Presidente.