Noche de música y danza, en el Parque - Noroeste

Noche de música y danza, en el Parque

Se escucha desde rock, hasta música electrónica pasando por Beethoven

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Este puerto nunca había contado con un espacio verde tan bien diseñado como es el Parque Ciudades Hermanas que, con sólo dos eventos, ha mostrada las posibilidades que tiene para ser un punto en el que se encuentren y convivan las familias mazatlecas en un lugar definido por la belleza de su concepción.

En ese espacio frente al mar se realizó el concierto Música en el parque, que Fundación Bella para la prevención del cáncer y Mapa, que ofrece apoyo contra la depresión, organizaron.

Las fuentes, terrazas, veredas, estructuras para dar sombra conforman una monumental escultura contemporánea que puede ser habitada por personas. Esos elementos sirvieron para enmarcar la música la propuesta artística de una monumental Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Rosario, la danza de Dance Inc y Delfos.

El público se sentó en el enorme prado de pasto verde frente al que se elevan tres terrazas, en donde se colocaron los grupos musicales; el atardecer fue el espectacular escenario que cubrió el parque para que actuaran los hip hoperos de la Academia Dance Inc.

El grupo Roosterford puso el ambiente tropical con su original propuesta de reggae, que definió la atmósfera relajada que permeó el concierto que se extendió hasta la media noche.

La destreza para dominar su cuerpo y convertirlo en lenguaje de bellas imágenes de los alumnos de la Escuela de los Delfos se instaló en otra de las terrazas, en donde interpretaron una multitudinaria coreografía Gravitatoria.

Conmovedor es la labor musical que el director de orquesta Víctor Osuna está desarrollando en Rosario Sinaloa, con más de 100 niños y jóvenes integrados a la Orquesta Sinfónica Infantil de Rosario, que interpretó el Trío en La menor de Telleman, Fragmentos de la Sinfonía 7 de Beethoven, la Aragonesa de la ópera Carmen de Bizet y un fragmento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak.

La compañía Delfos interpretó la pieza Concierto Barroco, un estimulante divertimento dancístico cargado de energía y de movimientos extensos que instalan en el escenario la alegría de vivir, que puede generar la danza cuando se une a la música de Bach, a las espaldas de los bailarines las fuentes multicolores también bailaron.

El guitarrista Freddy Pinzón y el coreógrafo Víctor Ruiz recibieron un reconocimiento de manos de Leticia Velarde, esposa del Alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez.

Uno de los momentos esperados de la noche fue el grupo de rock Pink Power Band, que interpretó los éxitos de Pink Floyd frente a un público heterogéneo sentado en el pasto, que acariciados por la brisa del mar escucharon Another brike in the wall, Learning fly, Pigs, Hay you, Echoes, Time, Breath, entre otras que despertaron la pasión por el rock.

Ya entrada la noche tocó el turno a la música electrónica de La Regadera Eléctrica y el concierto cerró con los cóvers de rock clásico de Zaz 2.0.

El evento fue un idilio entre el mar, el atardecer, el rock, el reggae, la danza contemporánea y el público el catalizador; fue un bello espacio el Parque Ciudades hermanas.