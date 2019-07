Noelia insulta a Belinda por confundirla con Laura Pausini

El hecho sucedió durante el programa La Voz en donde Belinda es coach, por lo que la puertorriqueña la llamó pobre niña boba

Noroeste / Redacción

De nueva cuenta la cantante Belinda está metida en medio de la polémica, pero en esta ocasión no es por ningún supuesto romance con algún cantante, como fue el último caso de Lupillo Rivera, con quien se le ha relacionado desde los últimos meses, según publica el diario Vanguardia en su portal de internet.

Ver esta publicación en Instagram 🧡🧡🧡 Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 18 Jul, 2019 a las 1:28 PDT

De acuerdo a lo informado por el medio digital, resulta que durante el programa “La Voz”, donde Belinda es coach, mientras una de las concursantes interpretaba “Tú” de Noelia, Belinda preguntó a Yahir “¿Quién canta eso?”, confundiendo a la cantante con Laura Pausini.

El hecho llegó hasta oídos de la ahora actriz porno, lo que la llevó a estallar en contra de la cantante española, dando a conocer su opinión al respecto a través de su cuenta de Instagram con un contundente mensaje, llamando “pobre niña boba” a la intérprete de “Luz sin gravedad”.

“Pobre Niña Boba.......esto pasa Cuando la Soverbia es mas Grande que TU Exito el Sapito. Pobre Niña Boba. Mira BELINDA solo te dire algo, bajate de TU Nube y se mas Humilde, por eso en Mexico querida Español , el Publico Canta y saben mas mis Canciones que las tuyas”, (sic) dijo la puertorriqueña.

Más adelante, la artista llamó a Beli y a su madre, españolas prepotentes, luego de compartir que la madre la corrió de uno de los ensayos argumentando que su hija había llegado y tenía que practicar.

“TU, como dice mi Cancion no los tienes.TU La Canta quien tiene Conciertos llenos y no vive del Bloff como TU.. Nunca se me olvido que TU Mama queria sacarme de un Salon del Camino Real en Mexico donde estaba yo ensayando, y a Punta de gritos interrumpio mi ensayo por que TU habias llegado jajaja para que ensayaras TU , ESPAÑOLAS PREPOTENTES!! Mira como es la Vida ese Año me Gane el Premio Billboard y TU Gran Album Niña Sapito, No llego a nada. Asi que aprende a RESPETAR. Que lo Unico que TU tienes es Seguidores en Las Redes, y la mayor parte para detestar tu Prepotencia y presumidera.... no se de que. Por que Mamacita, YO si tengo y no aparento. HUMILDAD !!!!!”