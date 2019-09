Nombran a Metallica como la mayor banda en vivo de la historia

El sitio especializado Pollstar situó a la agrupación por encima de AC/DC, Ozzy Osbourne y U2

Noroeste / Redacción

Metallica ha sido coronada como la mayor banda en vivo de la historia en un nuevo estudio de la publicación especializada Pollstar, que apunta que los músicos de San Francisco han ganado más de un millón 400 mil dólares con sus conciertos desde su fundación en 1982.

Estos datos, extraídos del estudio Tour & Destroy: The Case of Metallica as the World's Biggest Touring Act, concluyen que el grupo ha vendido 22.1 millones de entradas para sus conciertos, publicó milenio.com.

Datos que les sitúan por encima de otras grandes bandas como AC/DC, Ozzy Osbourne o Guns n' Roses.

Aunque estas cifras son ligeramente menores que las de U2, el estudio señala a Metallica como la banda en vivo más grande por haber tocado en 48 países y en todos los continentes incluyendo la Antártida. Algo no igualado por ningún otro grupo en la historia.

Otro factor para el liderazgo de Metallica es que han vendido productos de merchandising con su marca por valor de más de 125 millones de dólares desde 1991 y solo en Norteamérica, tal y como enfatiza Pollstar.

La publicación remarca que Metallica ha logrado todo esto sin recurrir a anuncios de despedida, que siempre generan ingresos adicionales. Al contrario, de hecho, el grupo ha ganado relevancia en vivo con los años, como demuestra su actual WorldWired Tour, que ha ingresado hasta ahora 430 millones de dólares y ha vendido 4.1 millones de entradas.

"Sigo pensando y obligándome a pensar que todos nuestros mejores años aún están por delante", declaró el batería Lars Ulrich a Pollstar.

"Todo va siempre sobre las posibilidades, sobre lo que podemos ser, lo que está por venir".

"Para mí, de eso es de lo que se trata y creo que esa actitud es una gran parte de por qué Metallica todavía se conecta con tantas personas en todo el mundo", concluyó.

Metallica lleva desde 2016 recorriendo todo el planeta con su WorldWired Tour, que aún tiene fechas por delante en Oceanía y Sudamérica hasta la primavera de 2020.