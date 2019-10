NorArte: 19 aÃ±os abriendo espacio para el arte en MazatlÃ¡n

NorArte: 19 años abriendo espacio para el arte en Mazatlán

Ofrecen homenaje al pintor Armando Nava, por 70 años de trayectoria

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Los artistas necesitan confrontar su obra con el público para detonar su proceso de crecimiento. NorArte ha instalado, desde hace 19 años, un espacio para que los creadores visuales del puerto tengan una plataforma que los dé a conocer, un camino para iniciar su proyección a la comunidad.

NorArte ha abierto caminos para que los artistas mazatlecos se les facilite abrirse paso en el mundo de la expresión con formas, conceptos y colores. Este año se muestran 29 cuadros de 29 participantes y ocho obras del maestro Armando Nava, quien recibió un homenaje por su trayectoria de 70 años, en la inauguración de la exposición NorArte, que estará colgada hasta el 10 de noviembre del 2019, en La Gran Plaza, frente a la puerta interior de Cimaco.

Quitar estigma de violencia con arte y deporte

Adrián López Ortiz, director general de Periódico Noroeste, subrayó lo que dijo un maestro colombiano que estuvo vinculado con el cambio de imagen de un país lastimado profundamente por el narcotráfico, cuando visitó Sinaloa enfatizó que la única forma de que este a estado se le quitara el estigma de violencia que le endilgan en muchos lugares, era a través del deporte y del arte.

Armando Nava y el director de Grupo Editorial Noroeste, Adrián López Ortiz.

NorArte pone un granito de arena para que la imagen de Sinaloa tome otros derroteros, a través del talento y la creación de sus artistas.

Subrayó que las estrellas de NorArte son los que participan, porque ellos le dan vida y sentido a la muestra y para ellos es que se trabaja con ahínco cada año, para que tengan un espacio digno en el que ofrezcan a los ojos de Mazatlán su propuesta artística.

Israel Sandoval, gerente general de La Gran Plaza, agradeció a los que se involucraron para que esa noche fuera inolvidable.

Estuvieron también para cortar el listón, con el que se abrió oficialmente al público la exposición NorArte 2019, Israel Sandoval, Elizabeth Peraza y Guillermina García, directoras administrativa y editorial de Noroeste; Aline Torrero, del Instituto de Cultura, y Armando Nava, el artista homenajeado.

El artista visual Miguel Flores confirmó que este año ingresaron nombres nuevos a NorArte y que eso llena de un aire fresco a la muestra.

“Es evidente el talento de muchos de los seleccionados, se nota que están experimentando, se están arriesgando y esas son pruebas de la dedicación y el compromiso con el que están asumiendo su trabajo con el arte”, dijo.

“Su entrega a este oficio se ve en la forma en que atacan las figuras y resuelven los temas y las composiciones, los espectadores que se acerquen se van a dar cuenta de la energía que envuelve a estas obras”, sostuvo.

Mencionó que en la exposición, el público podrá ver paisajes, retrato, marinas, naturalezas muertas, paisajes abstractos en diferentes técnicas como óleo, acrílico, dibujo y fotografía, en una diversidad que permite ver el caleidoscopio de percepciones y libertad de los creadores.

Armando Nava presentó ocho cuadros que ofrecen un acercamiento a sus temas preferidos: el retrato, la naturaleza y las imágenes antiguas de Mazatlán, desarrollados en óleos y acrílicos sobre todo.

Armando Nava, artista plástico.

70 años en el arte

Armando Nava fue seleccionado para ser el homenajeado de NorArte 2019 por su trayectoria de 70 años y por su trabajo como maestro de varias generaciones.

La larga lista de mazatlecos a los que impartió clases prueba que Nava ha sido uno de los grandes promotores de la pintura en el puerto.

El artista agradeció la distinción y mencionó que nunca ha sido más feliz en su larga vida que cuando está pintando.

Para complementar la atmósfera artística de la velada, los asistentes pudieron disfrutar de la actuación del Ensamble de guitarras Energía Acústica, perteneciente al Centro Municipal de Artes.

Tocaron la pieza renacentista Old in garden green, Take me five, la flamenquísima El vito y Tierra mestiza.