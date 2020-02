NOROESTE EXPLICA: El doble asesinato de Sanalona

La madrugada del lunes 27 de enero de este año, Andrea Candelaria y Ana Carolina fueron atacadas a balazos en la sindicatura de Sanalona. Ana, de 18 años, falleció en el lugar de los hechos y Andrea, de 20, cuando era trasladada a la Cruz Roja. Se acusa a la Policía Estatal preventiva de efectuar el ataque sin respetar los protocolos.

15/02/2020 | 03:00 AM

¿Qué pasó?

Dos mujeres perdieron la vida la madrugada del 27 de enero de 2020 durante un presunto enfrentamiento de personas armadas contra agentes de la Policía Estatal Preventiva en la sindicatura de Sanalona, municipio de Culiacán.

Las mujeres fallecidas fueron identificadas como Andrea Candelaria “N” y Ana Carolina “N”

Andrea Candeleria falleció cuando era trasladada a recibir atención médica a bordo de una patrulla de la Policía Estatal preventiva 3842 a la base de Cruz Roja del Bulevar Gabriel Leyva Solano.

Ana Carolina falleció en el lugar de los hechos a bordo de un automóvil Honda Accord color gris modelo reciente.

Se reportaron, además, dos personas detenidas, un hombre y una mujer y se localizó un arma de fuego corta tirada entre el monte cercano al lugar del tiroteo

¿Quienes eran las víctimas?

Ana Carolina Aispuro Astorga, de 18 años, y Andrea Candelaria Aispuro Avitia, de 20 años. Ambas originarias de Durango.

¿Quienes participaron?

Además de las víctimas mortales, fueron detenidos son Julio César “N” y Dulce María “N”. Hay otra persona más que se dio a la fuga.

¿Cuál es la versión de la familia de las víctimas?

Por vía Facebook, José Alonso Aispuro Aispuro, padre de una de las jóvenes, calificó el ataque contra sus familiares como cobarde y con un uso excesivo de la fuerza.

Al suscitarse esto, los elementos estatales respondieron el ataque, mismo que derivó en la muerte de Ana Carolina Aispuro Astorga y Andrea Candelaria Aispuro Avitia de 18 y 20 años de edad, que iban dentro de la unidad a la que la Policía Estatal realizó los disparos.

Luego del hecho, la Policía Estatal dio esta versión, pero algunos pobladores de la Sindicatura de la capital del Estado argumentaron que los uniformados reaccionaron de manera violenta en contra de los jóvenes que iban en el automóvil.

“Señor Gobernador de Sinaloa. Quirino Ordaz Coppel, desde el pasado lunes 27 de enero por la madrugada, nos cambió la vida a mi familia y a la de mi hermano Lic. Perfecto Aispuro, un grupo Élite de la policía Estatal que usted formó no sé con qué objetivo, de manera cobarde y con uso excesivo de la fuerza le arrancó a balazos la vida a nuestras hijas Ana Carolina Aispuro Astorga y Andrea Candelaria Aispuro Avitia, de 18 y 20 años de edad”, se lee el texto en Facebook.

“Hechos suscitados en las inmediaciones de Sanalona, también desde entonces inició un calvario para nosotros, sus funcionarios Estatales en materia de Seguridad muestran el gran nivel de descoordinación que tienen, queriendo en todo momento y a como dé lugar manejar un enfrentamiento involucrando a nuestras hijas como responsables de provocar un enfrentamiento frente a su grupo Élite, dando una declaración su Secretario de Seguridad Pública Estatal, el teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo, en defensa de sus policías”, añade.

En la carta señaló que el ataque fue inhumano, y que nadie les explicó nada luego del mismo, el porqué abrieron fuego contra la unidad en la que iban Ana Carolina Aispuro Astorga y Andrea Candelaria Aispuro Avitia.

¿En qué va la investigación?

En medio de presión social por el hecho, el 5 de febrero pasado el Fiscal Juan José Ríos Estavillo recalcó que integran la carpeta de investigación para que quede lista “lo más pronto posible”.

Ríos Estavillo aseguró que la Fiscalía General del Estado que dirige se ha mantenido en contacto con las familias de las víctimas, en coordinación con el estado de Durango y apoyando al Ministerio Público para que la situación se esclarezca.

“Hemos estado nosotros en comunicación por supuesto con las víctimas, ustedes saben también que ha estado muy atento del asunto tanto el Gobernador del Estado de Sinaloa, como el Gobernador del Estado de Durango; hemos tenido una coordinación, como siempre la hemos guardado, con la Fiscal del Estado de Durango y bueno, se están desahogando una serie de entrevistas, una serie de periciales. La carpeta se está integrando”, señaló.

El funcionario señaló que ya tienen declaraciones de 36 agentes de la Policía Estatal en calidad de testigos, que han mantenido comunicación con diversas autoridades del estado, realizado reuniones internas de trabajo con Policía de Investigación, con peritos, con (agentes del) Ministerio Público y que ya se han desahogado una serie de periciales correspondientes.

¿Qué sigue?

El Fiscal Juan José Ríos Estavillo aseguró que familiares de las jóvenes duranguenses que murieron tras un supuesto enfrentamiento con la Policía Estatal Preventiva en Sanalona se reunirán con autoridades en Culiacán la próxima semana.

Mientras tanto el titular de la SSP, Castañeda Camarillo, dijo que la Fiscalía ya tomó la declaración a unos ocho elementos que participaron en el punto de revisión en el que sucedieron los hechos en las inmediaciones de la presa Sanalona.

“Por el momento no están bajo investigación; están siendo requeridos por la Fiscalía para declarar, hasta el momento me parece que han declarado como ocho, no tengo la información completa”, informó.

“Se mantienen pendientes en la base, atendiendo cualquier requerimiento que tenga la Fiscalía; no podemos separarlos aún del cargo, hasta que haya una investigación, se tiene que presumir la inocencia, habrá que esperar el resultado... ahorita están a disposición de la Fiscalía, obviamente en las instalaciones de la corporación”.

El contexto

De acuerdo con declaraciones de la SSP, algunos días previos a los hechos se presentaron muchas denuncias de personas armadas en las sindicaturas de Sanalona y Tepuche, derivado de ello se estuvieron realizando operativos en esas zonas.

“De la semana pasada a la fecha han habido casi cinco llamados tanto como para Tepuche, como a Sanalona, la presencia de gente armada, obviamente tenemos que acudir, porque son lugares donde no tenemos cámaras, no hay mucha comunicación y obviamente la intención es inhibir la presencia de un hecho delictivo, en este caso inclusive los elementos fueron agredidos por acudir a atender estos

La versión de la Policía

Luego de la muerte de ambas mujeres, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado defendió que los elementos repelieron la agresión, pero que se iniciará una investigación al respecto, informó Cristóbal Castañeda Camarillo.

El titular de la SSP confirmó que ayer en la madrugada se recibieron denuncias de personas armadas en esa sindicatura de Culiacán, por lo que elementos estatales acudieron al llamado.

Ahí, agregó, le hicieron la parada a un automóvil, mismo que hizo caso omiso, dándose a la fuga y realizando disparos contra los uniformados.

“La Policía Estatal, a la altura del templete de la presa, detectan un vehículo en actitud sospechosa, es un vehículo Accord, con placas de Durango, (los ocupantes del auto) en cuanto ven el acercamiento de la Policía del Estado se dan a la fuga y efectúan detonaciones en contra de los elementos”, señaló.

“Estos repelen la agresión (policías estatales) y es detenido el vehículo aproximadamente entre 800 metros a un kilómetro de donde se localiza, derivado de eso hay la detención de dos personas, que fueron puestas a disposición a la Fiscalía General del Estado, la que determinará lo conducente para con ellos; posteriormente son localizados ahí dos personas sin vida, y una más se da a la fuga”, explicó.

“De la semana pasada a la fecha ha habido casi cinco llamados, tanto como para Tepuche como a Sanalona, la presencia de gente armada, obviamente tenemos que acudir, porque son lugares donde no tenemos cámaras, no hay mucha comunicación y obviamente la intención es inhibir la presencia de un hecho delictivo, en este caso inclusive los elementos fueron agredidos por acudir a atender estos llamados”, compartió.

“Si son agredidos yo creo que se tuvieron que respetar los protocolos, ya habrá una investigación para verificar todos los hechos”, remarcó el mando policiaco.

Voces

Ricardo Jenny del Rincón, CESP:

“Estos dos eventos, más allá de su gravedad individual, han evidenciado ante la opinión pública una preocupante falta de comunicación y coordinación entre las instituciones de mayor importancia en la cadena de seguridad y justicia de Sinaloa”.

Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General del Estado:

“Hemos estado nosotros en comunicación por supuesto con las víctimas, ustedes saben también que ha estado muy atento del asunto tanto el Gobernador del Estado de Sinaloa, como el Gobernador del Estado de Durango; hemos tenido una coordinación, como siempre la hemos guardado, con la Fiscal del Estado de Durango y bueno, se están desahogando una serie de entrevistas, una serie de periciales. La carpeta se está integrando”

Mario González Sánchez, Diputado PT:

"Es algo muy lamentable, nos dimos a la tarea de verificar que el hecho fue donde perdieron la vida dos mujeres, y se supone que había dos detenidos; el hecho se tiene que dar de inmediato, recuerden que el debido proceso corresponde para un carpeta de investigación, en el nuevo sistema de justicia penal acusatoria, son dos horas para presentar a cualquier detenido, si se pasan de ese tiempo se vicia el debido proceso y la carpeta de investigación no procede."

"Dentro de un hecho donde hay sangre o un delito, donde hay vidas humanas, sobre todo de mujeres, las personas que están dentro de una carpeta de investigación, como imputados o como testigos, se tienen primero que presentar ante un Ministerio Público, ante un juez de control y hacer una carpeta de investigación, nadie podrá liberar a nadie por cuenta propia".