EMPRESARIOS

Nos da igual que inviertan o no en Culiacán: Estrada a empresarios

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro afirmó que le da igual si empresarios invierten o no en Culiacán, esto luego de que el Alcalde de la capital sinaloense reiteró que no habrá beneficios a los empresarios vía Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa.

"Una gente que va a pagar 10 millones de impuestos, le tenemos que condonar ocho millones de entrada, ¿Y eso es benéfico para Culiacán? Por supuesto que no, nos da igual que no inviertan a que inviertan, porque el pretexto y el chantaje es que van a generar empleos ¿Cuántos? 200 o quinientos dicen, pues bien, que los registren al Seguro Social, con los sueldos que deben de ganar, no con los que le van a poner ahí mínimo, para que sí sea un beneficio al erario público", manifestó.

Javier Lizárraga Mercado, Secretario de Economía del Gobierno del Estado señaló que es de vital importancia que haya estímulos fiscales para que empresarios vengan a invertir a Culiacán, y así, mejorar el bienestar del Municipio.

Jesús Estrada Ferreiro calificó las declaraciones hechas por el Secretario de Economía como acusaciones y lo llamó a representar los intereses del pueblo, y no el de los inversionistas.

"Viene un Secretario de Economía a acusarme de que por culpa del Alcalde no va a traer inversiones a Culiacán, como si él fuera el que las va a traer, como si él fuera el patrón de ellos o el representante legal de ellos cuando su deber es representar al pueblo, al Gobierno del Estado, no a los inversionistas", aseveró.

El Presidente Municipal expuso que ningún empresario ha acudido con él para pedirle estos beneficios fiscales.

"Ni siquiera un inversionista se ha parado conmigo en mi despacho a pedirme esos beneficios; dijera vino un inversionistas de Querétaro, del Estado de México, de Monterrey, de Estados Unidos a pedir un Ceprofies", afirmó.

Añadió que son muchos los recursos que se pierden por la condonación de impuestos para el Municipio, es por ello que al morenista le da lo mismo que inviertan o no en la capital sinaloense, ya que no es un beneficio para Culiacán la condonación de estas obligaciones fiscales y tributarias.